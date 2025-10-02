FIFA PRESEKLA! Evo da li izbacuje Izrael iz svih takmičenja!

Fudbalska reprezentacija Izraela je saznala svoju sudbinu u svetlu najnovijih vesti vezanih za rat u Gazi.

Foto: Arhiva Novosti

Predsednik FIFA Đani Infantino je dao izjavu tokom sastanka Saveta svetske kuće fudbala da - Izrael ostaje u međunarodnim takmičenjima, jer...

Iako se se raspravljalo o raznim temama, razmatranje eventualne suspenzije Izraela nije ni bilo uvršteno na dnevni red, uprkos pritiscima od strane palestinske fudbalske asocijacije (PFA) i organizacija poput Amnesti Internešnel.

U saopštenju FIFA, Infantino je naglasio da fudbal "ne može da rešava geopolitičke probleme" i da se krovna fudbalska organizacija "fokusira na promovisanje mira i jedinstva, posebno u kontekstu aktuelne situacije u Gazi".

On je rekao:

- Mi u FIFA smo posvećeni korišćenju snage fudbala da ujedinimo ljude u podeljenom svetu.

Ovo dolazi nakon što je PFA u maju 2025. tražila suspenziju Izraela, optužujući Izraelsku fudbalsku asocijaciju (IFA) da podržava akcije u Gazi, uključujući uništavanje fudbalske infrastrukture i ubistva palestinskih fudbalera. Međutim, FIFA je odložila odluku u julu, a sada je eksplicitno odbila da deluje, uprkos globalnim pozivima za sankcije slične onima protiv Rusije zbog njene invazije na Ukrajinu, ili kako to Ruska Federacija naziva, "specijalna vojna operacija".

Šta ovo znači za fudbalsku reprezentaciju Izraela?

Za izraelsku fudbalsku reprezentaciju i klubove, ovo znači da nema suspenzije – oni će nastaviti da učestvuju u međunarodnim takmičenjima pod okriljem FIFA i UEFA (Izrael je član UEFA od 1994. zbog geopolitičkih razloga, iako nije u Evropi). Izraelska reprezentacija može da se takmiči u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026, Ligu nacija i drugim turnirima bez ikakvih sankcija.

Naravno, ovakva odluka FIFA je izazvala kritike zbog "dvostrukih standarda" – brzo je suspendovala Rusiju 2022, ali sada odbija da učini isto sa Izraelom, što neki vide kao politički motivisani potez no... o takvim stvarima se, svakako, fudbalski čelnici ne oglašavaju javno.

Sve u svemu, Izrael ostaje učesnik međunarodnih fudbalskih takmičenja.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta