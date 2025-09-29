BARSELONA ČUVA TALENTA: Mark Bernal produžio ugovor sa Kataloncima do 2029. godine
ŠPANSKI fudbaler Mark Bernal produžio je ugovor sa Barselonom do 2029. godine, saopštio je danas taj klub.
Talentovani 18-godišnjak je prošle sezone je u avgustu prošle godine debitovao za Katalonce, ali se zatim povredio pa je propustio gotovo celu sezonu.
- Ovo je najsrećniji dan u mom životu. Da mi je neko rekao pre dve godine, ne bih verovao. Sva deca sanjaju o ovome, ja sam ostvario svoj san. Sada idem korak po korak jer sam se upravo vratio posle teške povrede. Sve je to deo procesa i nema žurbe. Najbolji Mark Bernal će doći kada za to dođe vreme - rekao je Bernal, a prenosi sajt kluba.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Mladi fudbaler je ove sezone odigrao dve utakmice za Barselonu i zabeležio je jednu asistenciju.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Španski velikan će u sredu od 21 sat dočekati PSŽ u drugom kolu Lige šampiona.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
SPLIT U ŠOKU: Stigli brojni navijači, nose zastavu "Krajina živi vječno!" (FOTO)
29. 09. 2025. u 17:25
ŠOK NA MARAKANI! Zvezda bez najboljeg igrača duže vreme!
29. 09. 2025. u 20:39
USRED TENISKE SEZONE: Novak Đoković otišao u Hrvatsku
29. 09. 2025. u 13:05
KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu
29. 09. 2025. u 12:40
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili tri para iz liga petica.
29. 09. 2025. u 07:00
AMERI ZATEČENI! Nikola Jokić došao na konferenciju pred start NBA sezone, a pričao im o Pešiću, bratu, hramu, ko mu je neprijatelj u ekipi...
Nikola Jokić je prvi put otkako je za Srbiju igrao na Evrobasketu 2025 izašao pred američke novinare i... malo je reći da je ta konferencija za štampu Denver nagetsa pred početak NBA sezone bila zanimljiva.
29. 09. 2025. u 20:06
NE DA NA ĆERKU Bogdanin otac očitao lekciju Veljku, jasno mu stavio do znanja: "Možda pre nisi imao ovakvu devojku..."
VELjKO je uvek isticao da želi veliku porodicu sa mnogo dece kojima će usaditi prave vrednosti i tradiciju.
29. 09. 2025. u 16:17
Komentari (0)