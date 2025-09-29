Fudbal

BARSELONA ČUVA TALENTA: Mark Bernal produžio ugovor sa Kataloncima do 2029. godine

Танјуг

29. 09. 2025. u 21:24

ŠPANSKI fudbaler Mark Bernal produžio je ugovor sa Barselonom do 2029. godine, saopštio je danas taj klub.

БАРСЕЛОНА ЧУВА ТАЛЕНТА: Марк Бернал продужио уговор са Каталонцима до 2029. године

Foto: EPA-EFE/Alejandro Garcia

Talentovani 18-godišnjak je prošle sezone je u avgustu prošle godine debitovao za Katalonce, ali se zatim povredio pa je propustio gotovo celu sezonu.

- Ovo je najsrećniji dan u mom životu. Da mi je neko rekao pre dve godine, ne bih verovao. Sva deca sanjaju o ovome, ja sam ostvario svoj san. Sada idem korak po korak jer sam se upravo vratio posle teške povrede. Sve je to deo procesa i nema žurbe. Najbolji Mark Bernal će doći kada za to dođe vreme - rekao je Bernal, a prenosi sajt kluba.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Mladi fudbaler je ove sezone odigrao dve utakmice za Barselonu i zabeležio je jednu asistenciju.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Španski velikan će u sredu od 21 sat dočekati PSŽ u drugom kolu Lige šampiona.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu

KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu