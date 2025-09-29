BARSELONA ČUVA TALENTA: Mark Bernal produžio ugovor sa Kataloncima do 2029. godine

ŠPANSKI fudbaler Mark Bernal produžio je ugovor sa Barselonom do 2029. godine, saopštio je danas taj klub.

Foto: EPA-EFE/Alejandro Garcia

Talentovani 18-godišnjak je prošle sezone je u avgustu prošle godine debitovao za Katalonce, ali se zatim povredio pa je propustio gotovo celu sezonu.

- Ovo je najsrećniji dan u mom životu. Da mi je neko rekao pre dve godine, ne bih verovao. Sva deca sanjaju o ovome, ja sam ostvario svoj san. Sada idem korak po korak jer sam se upravo vratio posle teške povrede. Sve je to deo procesa i nema žurbe. Najbolji Mark Bernal će doći kada za to dođe vreme - rekao je Bernal, a prenosi sajt kluba.

Mladi fudbaler je ove sezone odigrao dve utakmice za Barselonu i zabeležio je jednu asistenciju.

Španski velikan će u sredu od 21 sat dočekati PSŽ u drugom kolu Lige šampiona.

