A DOK STE VI SPAVALI... Fudbaleri Real Madrida zapanjeni zbog onog što ih je u Kazahstanu dočekalo pred meč Lige šampiona (VIDEO)

Najnovije vesti iz BundU naredna dva dana biće odigrani mečevi drugog kola fudbalske Lige šampiona, a najtrofejniji klub Evrope, Real Madrid, stigao je u Kazahstan gde je imao neviđen doček.

FOTO: Tanjug/AP

Posle debakla u gradskom derbiju, a Real je prvi put posle pola veka primio pet golova od Atletika, Madriđani su višečasovno putovanje avionom na megdan Kairatu okončali usred noći ali - to što su stigli u Almati "u sitne sate" nije poremetilo nestvaran doček.

Jer, bilo je tu i posluženja na aerodromu...

I okrestra...

Real Madrid Almaty’ya 200 yılda bir gelir, onda da hakkı verilmiş karşılamada. pic.twitter.com/JjbmXOUlB6 — AKIN (@zemlyakruglaya) September 29, 2025

I ratnika u narodnoj nošnji...

I pet hiljada navijača...

Crazy excitement as Real Madrid arrives in Almaty pic.twitter.com/ZZmRSQTgfJ — ꪜ𝕛𝕣⁷ ™🇧🇷 (@ViniJrTalk) September 28, 2025

I navijačke povorke koja je Realovu ekspediciju pratila sve do hotela, a tamo dugo, dugo uzimala autograme...

🇰🇿 Centenares de personas se reúnen para recibir al Real Madrid en Almaty, Kazajistán



Ha tenido que intervenir la policía@AS_Tavero pic.twitter.com/zYhbs64Cmd — Diario AS (@diarioas) September 28, 2025

Kairat (koji je na putu ka Ligi šampiona eliminsao Zvezdinog rivala iz Lige Evrope, Seltik) i Real igraju u utorak od 18.45.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde