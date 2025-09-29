Fudbal

A DOK STE VI SPAVALI... Fudbaleri Real Madrida zapanjeni zbog onog što ih je u Kazahstanu dočekalo pred meč Lige šampiona (VIDEO)

Новости онлине

29. 09. 2025. u 12:16

Najnovije vesti iz BundU naredna dva dana biće odigrani mečevi drugog kola fudbalske Lige šampiona, a najtrofejniji klub Evrope, Real Madrid, stigao je u Kazahstan gde je imao neviđen doček.

А ДОК СТЕ ВИ СПАВАЛИ... Фудбалери Реал Мадрида запањени због оног што их је у Казахстану дочекало пред меч Лиге шампиона (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP

Posle debakla u gradskom derbiju, a Real je prvi put posle pola veka primio pet golova od Atletika, Madriđani su višečasovno putovanje avionom na megdan Kairatu okončali usred noći ali - to što su stigli u Almati "u sitne sate" nije poremetilo nestvaran doček.

Jer, bilo je tu i posluženja na aerodromu...

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

I okrestra...

I ratnika u narodnoj nošnji...

I pet hiljada navijača...

I navijačke povorke koja je Realovu ekspediciju pratila sve do hotela, a tamo dugo, dugo uzimala autograme...

Kairat (koji je na putu ka Ligi šampiona eliminsao Zvezdinog rivala iz Lige Evrope, Seltik) i Real igraju u utorak od 18.45.

Bonus video:  ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (1)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ozonski omotač – nevidljivi štit naše planete

Ozonski omotač – nevidljivi štit naše planete