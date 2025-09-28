CRVENA zvezda je takmičenje u Ligi Evrope počela remijem sa Seltikom (1:1). Sad se vraćaju obavezama u Superligi Srbije gde žele da nastave niz pobeda koji trenutno iznosi sedam. Rival im je Radnički 1923, a ovu utakmicu možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

FOTO: M. Vukadinović

Drugo poluvreme: Crvena zvezda - Radnički 1923 0:1

50' - Utakmica je prekinuta zbog toga što je topovski udar pao u teren, neposredno pored Vladimira Stojkovića.

46' - Počelo je drugo poluvreme! Odmah su gosti zapretili, ali dobro je reagovao Mateus.

Prvo poluvreme: Crvena zvezda - Radnički 1923 0:1

45+4' - Kraj prvog poluvremena!

44' - Zvezda će morati sa 10 igrača da završi meč. Bruno Duarte je dobio direktan crveni karton. Neoprezno je startovao nad Cimbaljevićem koga je udario otvorenim đonom.

38' - Nije imao sreće Ivanić. Baš kao u večitom derbiju i sad je pogodio stativu. U nastavku akcije izblokiran je pokušaj Duartea.

27' - Još jedan neverovatan promašaj Duarte. Opet ga je Zarić sjajno proigrao, a Brazilac je levom nogom tukao pored gola.

26' - Odbila se lopta pravo na nogu Simoviću koji je iz odlične pozicije veoma loše šutirao, pa do promene rezultata nije došlo.

24' - Nestvarna odbrana Stojkovića. Zarić je poslao oštru loptu za Duarteu čiji udarac sa svega nekoliko metara je zaustavio bivši reprezentativac Srbije.

21' - GOL! Vodi Radnički u Beogradu. Dobru loptu dobio je Ester Sokler, lako se oslobodio Lekovića i potom je bez problema savladao Mateusa.

17' - Najpre se sjajnim driblingom mladi Zarić oslbodio čuvara, potom je iz daljine šutirao Kostov, no još jednom je dobro bila postavljena odbrana Radničkog i izblokirala je udarac mladog veziste crveno-belih.

14' - Udarac je oprobao i Sahli, ali lako je to bilo za Mateusa koji je bez problema uhvatio loptu.

11' - Centrirao je Tiknizjan, glavom je šutirao Duarte i lopta je otišla visoko preko gola koji čuva Vladimir Stojković.

2' - Odmah dobra šansa za domaće. Kostov je šutirao iskosa sa leve strane, ali njegov udarac je izblokiran. Nakon kornera probao je Elšnik, no lopta je otišla pored gola.

1' - Počela je utakmica na stadionu "Rajko Mitić".

Sastavi timova:

Crvena zvezda (4-2-3-1): Mateus - Stanković, Leković, Rodrigao, Tiknizjan - Kostov, Elšnik - Zarić, Ivanić, Milson - Duarte.

Radnički (4-2-3-1): Stojković - Ćosić, Miličić, Simović, Petkoski Cimbaljević - Ilić, Ben Hasin - Balde, Sahli, Bevis - Sokler.

Uoči meča:

Crveno-beli će na ovoj utakmici imati poseban motiv. Žele da se revanširaju Kragujevčanima koji su jedina ekipa koja ih je pobedila prošle godine. Na "Čika Dači" je 23. aprila bilo 4:1.

Radnički je nakon ne baš dobrog starta sezone ušao u sjajnu formu. Na poslednje četiri utakmice je zabeležio tri trijumfa i jedan remi. Sve ovo je uradio pod vođstvom bišveg igrača Zvezde Aleksandra Lukovića koji je na klupi zamenio Feđu Dudića.

Vredi pomenuti i da će iskusni srpski golman Vladimir Stojković posle nešto više od 1.500 dana ponovo braniti na "Marakani". Poslednji put je to uradio kao čuvar mreže Partizana.

Sa druge strane, crveno-beli imaju svih sedam pobeda od početka prvenstva, a u prošloj rundi su savladali Partizan sa 2:1.

Crvena zvezda je trenutno druga na tabeli sa 21 bodom, ima jedan manje od večitog rivala, ali i dva meča manje. Radnički je na poziciji šest sa 13.

