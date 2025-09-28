uživoPRENOS, ZVEZDA - RADNIČKI: Veliki problem za crveno-bele (VIDEO)
CRVENA zvezda je takmičenje u Ligi Evrope počela remijem sa Seltikom (1:1). Sad se vraćaju obavezama u Superligi Srbije gde žele da nastave niz pobeda koji trenutno iznosi sedam. Rival im je Radnički 1923, a ovu utakmicu možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".
Drugo poluvreme: Crvena zvezda - Radnički 1923 0:1
50' - Utakmica je prekinuta zbog toga što je topovski udar pao u teren, neposredno pored Vladimira Stojkovića.
46' - Počelo je drugo poluvreme! Odmah su gosti zapretili, ali dobro je reagovao Mateus.
Prvo poluvreme: Crvena zvezda - Radnički 1923 0:1
45+4' - Kraj prvog poluvremena!
44' - Zvezda će morati sa 10 igrača da završi meč. Bruno Duarte je dobio direktan crveni karton. Neoprezno je startovao nad Cimbaljevićem koga je udario otvorenim đonom.
38' - Nije imao sreće Ivanić. Baš kao u večitom derbiju i sad je pogodio stativu. U nastavku akcije izblokiran je pokušaj Duartea.
27' - Još jedan neverovatan promašaj Duarte. Opet ga je Zarić sjajno proigrao, a Brazilac je levom nogom tukao pored gola.
26' - Odbila se lopta pravo na nogu Simoviću koji je iz odlične pozicije veoma loše šutirao, pa do promene rezultata nije došlo.
24' - Nestvarna odbrana Stojkovića. Zarić je poslao oštru loptu za Duarteu čiji udarac sa svega nekoliko metara je zaustavio bivši reprezentativac Srbije.
21' - GOL! Vodi Radnički u Beogradu. Dobru loptu dobio je Ester Sokler, lako se oslobodio Lekovića i potom je bez problema savladao Mateusa.
17' - Najpre se sjajnim driblingom mladi Zarić oslbodio čuvara, potom je iz daljine šutirao Kostov, no još jednom je dobro bila postavljena odbrana Radničkog i izblokirala je udarac mladog veziste crveno-belih.
14' - Udarac je oprobao i Sahli, ali lako je to bilo za Mateusa koji je bez problema uhvatio loptu.
11' - Centrirao je Tiknizjan, glavom je šutirao Duarte i lopta je otišla visoko preko gola koji čuva Vladimir Stojković.
2' - Odmah dobra šansa za domaće. Kostov je šutirao iskosa sa leve strane, ali njegov udarac je izblokiran. Nakon kornera probao je Elšnik, no lopta je otišla pored gola.
1' - Počela je utakmica na stadionu "Rajko Mitić".
Sastavi timova:
Crvena zvezda (4-2-3-1): Mateus - Stanković, Leković, Rodrigao, Tiknizjan - Kostov, Elšnik - Zarić, Ivanić, Milson - Duarte.
Radnički (4-2-3-1): Stojković - Ćosić, Miličić, Simović, Petkoski Cimbaljević - Ilić, Ben Hasin - Balde, Sahli, Bevis - Sokler.
Uoči meča:
Crveno-beli će na ovoj utakmici imati poseban motiv. Žele da se revanširaju Kragujevčanima koji su jedina ekipa koja ih je pobedila prošle godine. Na "Čika Dači" je 23. aprila bilo 4:1.
Radnički je nakon ne baš dobrog starta sezone ušao u sjajnu formu. Na poslednje četiri utakmice je zabeležio tri trijumfa i jedan remi. Sve ovo je uradio pod vođstvom bišveg igrača Zvezde Aleksandra Lukovića koji je na klupi zamenio Feđu Dudića.
Vredi pomenuti i da će iskusni srpski golman Vladimir Stojković posle nešto više od 1.500 dana ponovo braniti na "Marakani". Poslednji put je to uradio kao čuvar mreže Partizana.
Sa druge strane, crveno-beli imaju svih sedam pobeda od početka prvenstva, a u prošloj rundi su savladali Partizan sa 2:1.
Crvena zvezda je trenutno druga na tabeli sa 21 bodom, ima jedan manje od večitog rivala, ali i dva meča manje. Radnički je na poziciji šest sa 13.
