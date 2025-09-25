Fudbal

VELIKI POSAO ARSENALA! Tobdžije produžile ugovor sa jednim od najboljih

Filip Milošević

25. 09. 2025. u 17:41

Fudbaler Arsenala i francuski reprezentativac Vilijam Saliba dogovorio je produženje ugovora sa londonskim klubom do juna 2030. godine, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Foto: EPA-EFE/DANIEL HAMBURY

Saliba (24) ima ugovor sa Arsenalom do 30. juna 2027. godine, a Bi-Bi-Si tvrdi da će francuski fudbaler u narednih nekoliko dana da produži saradnju sa londonskim klubom do 2030.

On se priključio "tobdžijama" u julu 2019. godine, a u Arsenal je stigao iz Sent Etjena. Sezonu 2019/2020. proveo je na pozajmici u Sent Etjenu.

Saliba je zatim bio na pozajmicama u Nici i Marseju, a u avgustu 2022. godine je konačno debitovao za prvi tim Arsenala. Za londonski klub odigrao je 139 utakmica.

Fudbaleri Arsenala će u nedelju gostovati Njukaslu u šestom kolu Premijer lige.

