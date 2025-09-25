SADA JE SVE OTKRIVENO! Evo šta se desilo sa Nemanjom Radonjićem na poluvremenu meča Zvezda i Seltik
DA je majstor to znaju i ptice na grani.
Kada mu se igra nema većeg znalca u Srbiji i šire, ali kada prorade njegove bubice svi su u strahu za Nemanju Radonjića. Tako je bilo i na meču Crvena zvezda i Seltik pošto su se svi zabrainuli šta se desilo sa bivšem reprezentativcom Srbije kada se nije pojavio na terenu u drugih 45 minuta.
Međutim, posle meča Vladan Milojević je otkrio da je Radonjić sam tražio izmenu...
- Nisu nas ni sa čim iznenadili, ali morali smo neke prinudne izmene da pravimo na poluvremenu - rekao je na početku svog obraćanja medijima posle remija sa Seltikom Vladan Milojević.
Iako na startu nije imenovao ko je tražio izmenu. jasno je bilo da je u pitanju Nemanja Radonjić koga je na poluvremenu zamenio Felsio Milson.
- Radonjić je tražio izmenu na poluvremenu, ali radimo na tome - istakao je kasnije Vladan Milojević i otkrio da je baš Radonjića morao da izvede.
Bivši reprezentativac Srbije je imao grčeve i nije mogao da nastavi meč. Šteta, činilo se da je baš raspoložen za igru u prvih 45 minuta.
