Fudbal

SADA JE SVE OTKRIVENO! Evo šta se desilo sa Nemanjom Radonjićem na poluvremenu meča Zvezda i Seltik

Марко Паунић
Marko Paunić

25. 09. 2025. u 08:00

DA je majstor to znaju i ptice na grani.

САДА ЈЕ СВЕ ОТКРИВЕНО! Ево шта се десило са Немањом Радоњићем на полувремену меча Звезда и Селтик

FOTO: M. Vukadinović

Kada mu se igra nema većeg znalca u Srbiji i šire, ali kada prorade njegove bubice svi su u strahu za Nemanju Radonjića. Tako je bilo i na meču Crvena zvezda i Seltik pošto su se svi zabrainuli šta se desilo sa bivšem reprezentativcom Srbije kada se nije pojavio na terenu u drugih 45 minuta. 

Međutim, posle meča Vladan Milojević je otkrio da je Radonjić sam tražio izmenu...

- Nisu nas ni sa čim iznenadili, ali morali smo neke prinudne izmene da pravimo na poluvremenu - rekao je na početku svog obraćanja medijima posle remija sa Seltikom Vladan Milojević.

Iako na startu nije imenovao ko je tražio izmenu. jasno je bilo da je u pitanju Nemanja Radonjić koga je na poluvremenu zamenio Felsio Milson. 

- Radonjić je tražio izmenu na poluvremenu, ali radimo na tome - istakao je kasnije Vladan Milojević i otkrio da je baš Radonjića morao da izvede. 

Bivši reprezentativac Srbije je imao grčeve i nije mogao da nastavi meč. Šteta, činilo se da je baš raspoložen za igru u prvih 45 minuta.

