FIFA MENJA PRAVILA FUDBALA VEZANA ZA JEDANASTERAC! "Poludećete..."

Došlo je vreme za novu promenu fudbalskih pravila.

Podsetimo najpre, Međunarodni odbor fudbalskih saveza (engl. International Football Association Board), poznat po svom akronimu IFAB, je međunarodno telo koje određuje fudbalska pravila.

I, upravo IFAB planira pojedine korekcije propisa, a tiču se video-asistent sudije, odnosno VAR-a, kao i penala.



Prema izveštajima stranih medija, predložene su dve velike izmene

1) Provera drugih žutih kartona

Trenutno, VAR može da interveniše samo u četiri situacije koje menjaju tok utakmice: gol/nema gola, penal/nema penala, direktan crveni karton i pogrešan identitet igrača. VAR ne može da "pregleda" prve žute kartone niti druge žute kartone koji vode do crvenog kartona. Međutim, postoji predlog da se VAR-u dozvoli da proverava kontroverzne druge javne opomene u slučajevima „očiglednih i jasnih grešaka“, što bi moglo da spreči nepravedna isključenja.



Dobro, to deluje lepo, ali... da li je?

Iako se ova promena već razmatra, postoji zabrinutost da bi proširenje ingerencija VAR-a na žute kartone moglo da uspori igru, jer su žuti kartoni češći od crvenih (prosečno 3-4 po utakmici u vodećim ligama, neretko i više).



2) Ali, to nije sve... Lopta možda postane "mrtva" posle odbranjenog penala!

Pored žutih kartona, IFAB razmatra i davanje VAR-u ovlašćenja da pregleda kontroverzne kornere koji dovode do gola, naravno u slučaju „očigledne greške“, kao i ukidanje mogućnosti za "nastavak akcije" nakon odbranjenih penala.

Tako, recimo, "Večernji list" danas donosi sledeću "insajdersku informaciju" koju je dao poznati sudski analitičar Eduardo Ituralde Gonzalez, koji je sudio u španskoj panjolskoj La Ligi od 1995. pa čak do 2012. godine.

– Da vam najavim ono što se može dogoditi sledeće godine, pooludećete... Jedno od fudbalskih pravila koje se može promeniti, ono o jedanaestercu. Jednom kad ga golman odbrani, nema "odbitka"! Eto vam – rekao je 58-godišnji bivši međunarodni rbitar objasnivši u nekoliko riječi o čemu se radi:

– Ako golman odbrani, igra se zaustavlja i sleedi gol-aut.

Čuveni Španac naglasio je kako je ova ideja potekla od Pjerluiđija Koline, koji je u Sudijskom odboru UEFA.

Novo pravilo, ako bude usvojeno, moglo bi da stupi na snagu već za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Predlog predviđa da se nakon promašenog ili odbranjenog jedanaesterca igra nastavi gol-autom za ekipu koja se branila, bez mogućnosti da napadači iskoriste eventualnu odbijenu loptu.

Ova mera, koja još čeka odobrenje Međunarodnog odbora FIFA, ima sve veću podršku. Smatra se da jedanaesterac daje veliku prednost ekipi koja napada, a mogućnost "odbitka" predstavlja nepravednu drugu priliku. Dodatni je argument i činjenica da su golmani već ograničeni pravilom da barem jednim stopalom moraju ostati na gol-liniji.

Takođe, ukidanjem "odbitka" eliminisale bi se i česte kontroverze oko preranog ulaska igrača u kazneni prostor jer bi svaka akcija nakon udarca postala nevažna.

A kako se vama čini ova ideja?

