"VLAHOVIĆ JE ŠAMPION": Trenirao Srbina i nahvalio ga kao malo ko!

Časlav Vuković

23. 09. 2025. u 22:31

SPRSKI fudbaler Dušan Vlahović bio je na startu sezone u drugom planu trenera Igora Tudora. Ipak, dokazao je da najbolji napadač koga u timu ima "stara dama". O tome kakav je Srbin centarfor govorio je čuveni italijanski trener Ćezare Prandeli.

ВЛАХОВИЋ ЈЕ ШАМПИОН: Тренирао Србина и нахвалио га као мало ко!

FOTO: Tanjug/AP/Marco Alpozz

Bivši strateg Fiorentine je u opširnom intervjuu za "Tutosport" biranim rečima pričao o reprezentativcu naše zemlje sa kojim je sarađivao u "violi".

- Vlahović je ozbiljan i posvećen fudbaler. Sposoban je da uradi sve. Za mene je šampion i želim mu da postigne još više golova. Nema sumnje - jedan je od najboljih napadača u Evropi, ali nema potrebe tražiti od njega da radi ono u čemu nije vičan. Mislim da mnogi treneri imaju problem sa tim da od napadača prave nešto što nisu - rekao je Prandeli.

Istakao je da je kvalitet Vlahović što može da igra sa još jednim napadačem.

- Može da igra u tandemu i sa Dejvidom i sa Opendom, jer su drugačiji fudbaleri od njega. Zapravo, voleo bih u jednom meču svu trojicu u isto vreme da vidim na terenu. Mislim da su izuzetno korisni za Tudora koji nema problem da prilagodi taktiku - zaključio je 68-godišnjak iz Orzinuovija.

Podsetimo, Vlahović je ove sezone u svim takmičenjima odigrao pet utakmica i četiri puta se upisao u strelce.

