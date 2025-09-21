"NAVIJAČI SU NAM VEOMA BITNI": Legenda Zvezde veruje da crveno-beli uz pune tribine mogu da pobede Seltik

NEKADAŠNjI golman fudbalera Crvene zvezde Ratomir Dujković izjavio je da crveno-beli uz podršku navijača mogu da pobede Seltik u Ligi Evrope.

FOTO: FK Crvena zvezda

Šampion Srbije će u sredu, 24. septembra od 21 čas na stadionu "Rajko Mitć" dočekati škotskog velikana.

Dujković se prisetio meča sa Seltikom, koji je odigran 1968. godine.

- Sećam se meča "kroz maglu", to je veoma davno bilo, tako da ne mogu da iznesem mnogo detalja. Naša ekipa je bila u razvoju. Nismo imali punu snagu, kakvu smo imali nešto kasnije, kada smo se formirali kao tim i harali po Evropi. Susreli smo se sa jakim protivnikom, a nismo bili priviknuti još uvek u tom periodu na vrstu fudbala, koja se igrala na ostrvu, Velikoj Britaniji. Objektivno govoreći nismo mogli da pariramo Seltiku u tom periodu. Sada je situacija dosta drugačija. Ne znam u potpunosti pravo stanje i snagu škotskog tima, ali poznajem jačinu Crvene zvezde. Mislim da kao ekipa možemo da im pariramo, napravimo dobar rezultat i stignemo do pobede", rekao je Dujković, preneo je zvanični sajt kluba.

On je pozvao sve navijače da podrže fudbalere Zvezde na duelu sa Seltikom.

- Navijači su veoma bitni i nadam se da će biti prisutni u velikom broju, kao i da će podržavati ekipu kao i do sada. Uvek su davali krila našoj ekipi. Iskoristio bih priliku da pozovem sve zvezdaše, da dođu u što većem broju i da daju pravu sportsku podršku - poručio je Dujković.

Podsetimo, crveno-beli će u Ligi Evrope u Beogradu osim sa Seltikom igrati još protiv Lila, FCSB-a i Selte.

