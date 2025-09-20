ZVEZDAŠI U TRANSU! Oglasio se Marko Arnautović tik pred večiti derbi

BLIŽI se početak večitog derbija!

Foto: M. Vukadinović

Fudbaleri Partizana dočekuju Crvenu zvezdu na stadionu u Humskoj od 19.00. Uoči dolaska u Humsku, oglasio se prvi napadač Crvene zvezde i bez dileme najveća zvezda srpskog šampiona Marko Arnautović.

Austrijskom napadaču će ovo biti prvi večiti derbi u karijeri, a na svom Instagram nalogu postavio je stori koji jasno pokazuje koliko je iskusni špic nestrpljiv da istrči na travnati tepih stadiona Partizana.

Foto: Printskrin