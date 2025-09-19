NEPRAVDA "SKINULA" MEDALJU: Srbija ostavila odličan utisak na Evropskom prvenstvu za novinare

NIJE im se dalo da se obraduju zasluženoj medalji. Veliku nepravdu doživela je reprezentacija Srbije na fudbalskom prvenstvu Evrope za novinare, koje je odigrano u Litvaniji.

FOTO: I. Radulović

U želji da se dokopa postolja po svaku cenu, domaćin je na meču sa "orlovima" u borbi za treće mesto rešio da "malo" promeni pravila i bukvalno preotme bronzu sa grudi srpskih reprezentativaca. Nakon burnog duela (0:0), viđena je farsa. Do tada, u eliminacionoj fazi od četvrtfinala su po tri penala odlučivala pobednika u slučaju nerešenog rezultata. Međutim, kada su Srbi poleteli jedni drugima u zagrljaj, pošto su posle tri serije pobedili Litvaniju, domaći arbitar je prekinuo slavlje i iz patriotskih razloga rešio da uvede novo pravilo. Bez imalo stida, zatražio je da se izvedu još dve serije, uprkos žestokim protestima srpskih igrača, rešenih i da napuste teren zbog ujdurme. Predstavnici drugih selekcija, koji su gledali meč za treće mesto, čudili su se kako domaćin prekraja propise po svom ćefu, i većina je podržala Srbe.

Ipak, u nameri da turnir prođe bez incidenata, Srbi su pristali na nametnut produžetak, što su Litvanci jedva dočekali i preokrenuli u svoju korist. Pogađali su sa bele tačke i nije ih bilo sramota da u nekorektnim uslovima izađu kao "pobednici". Oni pravi, moralni, ostali su Srbi.

Kao potvrda, stigla je i doza gorke ironije - posle utakmice u našu svlačionicu došao je sudija da se izvini, jer se, navodno, tek posle meča uverio kako se po pravilima izvode serije po tri, a ne pet penala.

Uprkos teškom previdu, "orlovi" mogu da budu ponosni na sve što su uradili na šampionatu sa 14 zemalja učesnica. Uz pobednike, Jermeniju, igrali su najbolji fudbal, što potvrđuju rezultati i pohvale rivala. U prvoj grupi sa još šest ekipa, naš tim je savladao Nemačku (3:0), Poljsku (1:0) i Letoniju (2:1), remizirao sa Gruzijom (1:1) i Jermenijom (0:0), a izgubio samo od domaćina Litvanije (0:1), jer je i tada sudija "zažmurio" na igranje rukom svog zemljaka kod pobedonosnog gola. Domaćin nije birao sredstva da dođe do rezultata, pojedinci su izazivali kavgu. Zato i nije slučajno što je u "vatri" crveni karton pokazan Mirku Bunjevčeviću, najboljem igraču našeg tima.

Posle drugog mesta u grupi, Srbija je u četvrtfinalu eliminisala snažne Mađare posle penala (0:0 u regularnom delu), da bi u polufinalu bio viđen najbolji meč na turniru, spektakl bez pobednika - 3:3. Odlučila je serija od tri penala, kako i piše u pravilniku, ne od "izmišljenih" pet. Ovoga puta arbitri su kod udaraca tolerisali prerana izletanja protivničkog golmana i bio je krivac što je Srbija ostala bez finala. Tamo su Tiknizjanovi sunarodnici lako savladali Ukrajinu sa 2:0 i podigli pehar. Posle slavlja prišli su Srbima i rekli da ne bi bilo nezasluženo da su se i oni popeli na tron.

Srbiju je predvodio harizmatični kapiten Ivan Radulović,najtrofejniji i najbolji fudbaler među srpskim žurnalistima. Kada se povredio, odbranom je komandovao pouzdani Aleksandar Kostić, uz borbene defanzivce Filipa Stanića i Bojana Pavlovića. Četiri pogotka postigao je furiozni Vladimir Tokanović, po tri "lav bez kopački" Miloš Simanović, kao i najstariji igrač tima Zoran Ćorović. Jednom je mrežu zatresao i Stanić.

Čudo je kako se u strelce nije upisao lucidni Mirko Bunjevčević, najveći znalac na EP. Da je Bunju krenulo kako se očekivalo, zlato bi se sigurno našlo u koferima naših igrača. Doprinos uspehu dali su i najmlađi član Ognjen Milošević, i sjajni golman Marko Radojković, koji je od deset penala odbranio čak pet.

Ako se izuzme katastrofalno suđenje, Litvanija je bila odličan organizator. Turnir se igrao u Druškininkai, poznatom turističkom mestu, na vrhunskim, travnatim terenima novog Sportskog centra. Igralo se šest plus jedan, golovi su bili niži, ali širi od rukometnih i svi su uživali u nadigravanju.

Desetorica fudbalera za ponos

BOJE Srbije na EP za novinare u Litvaniji (11-14. septembar) branili su: Ivan Radulović (Arena sport), Vladimir Tokanović (Arena sport), Aleksandar Kostić (Arena sport), Mirko Bunjevčević (Arena sport), Filip Stanić (Arena sport), Marko Radojković (Arena sport), Ognjen Milošević (Arena sport), Bojan Pavlović (Arena sport), Miloš Simanović ("Sportal") i Zoran Ćorović ("Večernje novosti").