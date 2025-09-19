Fudbal

ODLIČAN POSAO ČUKARIČKOG: "Brđani" u finišu prelaznog roka doveli bivšeg igrača Partizana

Časlav Vuković

19. 09. 2025. u 15:28

VELIKI posao u finišu prelaznog roka u Srbiji uradio je Čukarički. Nakon što je klub sa Banovog brda juče doveo Srđana Mijailovića, ovog petka je dres "brđana" zadužio i jedan bivši fudbaler Partizana.

FOTO: M. Vukadinović

U pitanju je defanzivac Nemanja Miletić koji je do kraja sezone igrati za ovu ekipu, saznaje "Meridian sport".

On se tako posle tri godine vraća u domaći fudbal. Prošlu sezonu proveo je u grčkom Volosu, ali nema dileme da će biti veliko pojačanje za tim koji sa klupe predvodi Milan Lešnjak.

Najdublji trag u karijeri ostavio je nastupajući za Partizan. Za crno-bele je odigrao 166 utakmica, upisao devet golova i sedam asistencija.

Čukarički se posle sedam kola u Superligi Srbije nalazi na sedmom mestu na tabeli sa 10 bodova.

