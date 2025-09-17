Fudbal

KAKVA UTAKMICA U LIGI ŠAMPIONA: Van Dajk heroj Liveprula, Holanđanin u neverovatnoj završnici srušio Atletiko

Časlav Vuković

17. 09. 2025. u 22:59

LIVERPUL je u jednom od derbija 1. kola Lige šampiona pobedio Atletiko Madrid na "Enfildu" sa 3:2 i tako je nastavi seriju odličnih rezultata na startu sezone.

КАКВА УТАКМИЦА У ЛИГИ ШАМПИОНА: Ван Дајк херој Ливепрула, Холанђанин у невероватној завршници срушио Атлетико

FOTO: Profimedia

Izabranicima Arnea Slota je ovo bio peti trijumf iz isto toliko utakmica od početka sezone 2025/26. 

Kako je počela ova utakmica delovalo je da će "jorgandžije" doživeti katastrofu, pošto je posle šest minuta na semaforu stajalo 2:0.

Najpre je u 4. minutu Endrju Robertson pogodio za 1:0, da bi vođstvo duplirao Mohamed Salah koji je bio asistent za prvi gol.

Ipak, dobro je na to reagovao tim koji sa klupe predvodi Dijego Simeone. U trećem minutu nadoknade gosti su smanjili rezultat, a strelac je bio Markos Ljorente.

Kada se činilo da će Liverpul bez većih problema privesti susret kraju, opet je vezista Atletika stupio na scenu. Igrao se 81. minut kad je drugi put savladao Alisona i tako doneo izjednačenje Madriđanima.

Engleski velikan je po svaku cenu želeo pobedom da startuje u elitnom takmičenju i do nje je uspeo da dođe golom Virdžila van Dajka u drugom minutu nadoknade.

Crveni će u 2. kolu Lige šampiona gostovai Galatasaraju, dok će "jorgandžije" dočekati Ajntraht.

Liga šampiona, 1 kolo:

Utorak

Atletik Bilbao - Arsenal 0:2 (0:0)
(Martineli 72, Trosar 87)
PSV - Sent Žil 1:3 (0:2)
(Van Bomel 90 - Dejvid 9 pen, Ait el Haš 39, Mek Alister 81)
Benfika - Karabag 2:3 (2:1)
(Barenećea 6, Pavlidis 16 - Leandro Andrade 30, Duran 48, Kaščuk 86)
Juventus - Borusija Dortmund 4:4 (0:0)
(Jildiz 63, Vlahović 67, 90+4, Keli 90+6 - Adejemi 52, Nmeka 65, Kouto 74, Bensebaini 86 pen)
Real Madrid - Marselj 2:1 (1:1)
(Mbape 29 pen, 81 pen - Vea 22)
Totenhem - Viljareal 1:0 (1:0)
(Luiz Žunior 4 ag)

Sreda

Olimpijakos - Pafos 0:0
Slavija Prag - Bode Glimt 2:2 (1:0)
(Mbođi 23, 74 - Basi 78, Fet 90)
Ajaks - Inter 0:2 (0:1)
(Tiram 42, 47)
Bajern - Čelsi 3:1 (2:1)
(Čaloba 20 ag, Kejn 27 pen, 63 - Palmer 29)
Liverpul - Atletiko Madrid 3:2 (2:1)
(Robertson 4, Salah  6, Van Dajk 90+2 - Ljorente 45+3, 81)
PSŽ - Atalanta 4:0 (2:0)
(Markinjos 3, Kvaratskelija 39, Mendes 51, Ramos 90+1)

Četvrtak

Klub Briž - Monako 18.45
Kopenhagen - Bajer Leverkuzen 18.45
Ajntraht - Galatasaraj 21
Mančester siti - Napoli 21
Njukasl - Barselona 21
Sporting - Kairat 21

