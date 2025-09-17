ZVEZDA SE SPREMA ZA SPEKTAKL: Karte za Ligu Evrope od četvrtka i na blagajnama stadiona "Rajko Mitić"
FUDBALSKI klub Crvena zvezda saopštio je danas da prodaja ulaznica za sve utakmice ligaške faze Lige Evrope, koje će biti odigrane na stadionu "Rajko Mitić", počinje u četvrtak 18. septembra i na blagajnama.
Crveno-beli su podsetili da će uz već dostupnu opciju kupovine onlajn putem, svi navijači moći da svoje karte obezbede i direktno na "Marakani".
- Prvi evropski spektakl očekuje nas u sredu 24. septembra od 21 čas, kada u Beograd stiže škotski velikan Seltik. Tim povodom, za prvih 100 kupaca klub je pripremio posebno iznenađenje, po dve ulaznice za duel košarkaša Crvene zvezde protiv CSKA iz Moskve, za severnu tribinu, nivo 400. Blagajne na stadionu "Rajko Mitić" će radnim danima biti dostupne kupcima od 10 do 18 časova, u subotu od 11 do 16 sati, dok će na dan utakmice protiv Seltika svi zainteresovani do karata moći da dođu od 12 časova pa sve do početka meča - navodi se na sajtu Zvezde.
Cene pojedinačnih ulaznica za severnu i južnu tribinu iznose 1.200 dinara. Istočna tribina košta 2.200 dinara, a zapadna 2.600. Cena karte za tribinu "Siniša Mihajlović" košta 8.000 dinara.
- Aktivni članovi imaju ekskluzivnu priliku da obezbede ulaznice za sva četiri evropska meča po ceni od tri. Cene su sledeće: Sever/Jug - 3.600 dinara, Istok - 6.600, Zapad - 7.800, tribina 'Siniša Mihajlović' 24.000 dinara - saopšteno je iz Zvezde.
Podsetimo, pre duela sa Seltikom Crvena zvezda u subotu od 19 časova gostuje Partizanu u prvom ovosezonskom večitom derbiju.
