Fudbal

PALA ODLUKA! Evo kada Partizan i Crvena zvezda igraju 177. večiti derbi

Новости онлине

12. 09. 2025. u 07:50

POZNAT je termin najveće svetkovine srpskog fudbala.

ПАЛА ОДЛУКА! Ево када Партизан и Црвена звезда играју 177. вечити дерби

FOTO: M. Vukadinović

Partizan i Crvena zvezda igraće 177. večiti derbi u Humskoj 20. steptembra od 19.00.

Ovo je planiran termin u slučaju da ne dođe do naknadnih pomeranja usled nepredviđenih okolnosti, jer je za isti datum zakazana velika vojna parada u Beogradu.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Partizan je trenutno prvi na tabeli sa 16 bodova iz šest odigranih utakmica, gde je ostvario pet pobeda i remi, ali ima jedan meč više od Zvezde, koja ima bod manje, pa derbi predstavlja i direktnu bitku za prvo mesto na tabeli Superlige Srbije.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Mladen Krstajić ponovo selektor

OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Mladen Krstajić ponovo selektor