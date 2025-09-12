PALA ODLUKA! Evo kada Partizan i Crvena zvezda igraju 177. večiti derbi
POZNAT je termin najveće svetkovine srpskog fudbala.
Partizan i Crvena zvezda igraće 177. večiti derbi u Humskoj 20. steptembra od 19.00.
Ovo je planiran termin u slučaju da ne dođe do naknadnih pomeranja usled nepredviđenih okolnosti, jer je za isti datum zakazana velika vojna parada u Beogradu.
Partizan je trenutno prvi na tabeli sa 16 bodova iz šest odigranih utakmica, gde je ostvario pet pobeda i remi, ali ima jedan meč više od Zvezde, koja ima bod manje, pa derbi predstavlja i direktnu bitku za prvo mesto na tabeli Superlige Srbije.
