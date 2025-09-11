UZMI 100% BONUSA U POSLEDNJEM TRENUTKU – NE PROPUSTI NESVAKIDAŠNJU PRILIKU!

ZA PRVI dnevni depozit putem kartice – stiže poklon

Promo

Vreme je za novu avanturu i slot zabavu! Ekskluzivno – samo u Meridianu stiže 100% kazino bonusa na uplatu depozita putem kartice.

Pravila su jednostavna:

- uplati depozit putem svoje kartice

- zabavi se na slot igrama

- preuzmi 100% bonusa na tvoju prvu uplatu depozita

To je sve, u svega dva koraka stižeš do sjajnog bonusa, koji možeš da iskoristiš na najpopularnijim slot igrama, koje su zaludele ceo svet - 100 super icy, Wild icy fruits ili Candy’s bonanza, samo su neke od njih.

Ono što je najvažnije jeste što ovaj bonus ne čekaš ni sekunde, odmah stiže na tvoj račun!

Pravo osveženje za tvoj nalog i prilika za nove dobitke.

Pitaš se šta ako nemaš nalog – ne brini. Registruj se i verifikuj svoj nalog na OVOM LINKU, a onda preuzmi još jedan bonus. Meridian sve novajlije časti sjajnim bonusom dobrodošlice koji iznosi i do 6.500 dinara, uz dva dana potpuno besplatne igre.

Ne čekaj ni sekund – preuzmi svoj bonus.