MARKO MARIN ZOVE NA ROĐENDAN "MARAKANE": Tad sam osetio koliku energiju pruža naš stadion

TEHNIČKI direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda Marko Marin izjavio je da proslave rođendana "Marakane" posebno inspirišu nove igrače u ekipi i pozvao sve navijače da ispune tribine stadiona "Rajko Mitić" na utakmici protiv Železničara.

FOTO: FK Crvena zvezda

Crveno-beli će u nedelju, 14. septembra od 17 časova dočekati Pančevce u 8. kolu Superlige Srbije. Na ovoj utakmici biće proslavljen 62. rođendan stadiona kluba iz Ljutice Bogdana, a ulaz će biti besplatan za sve navijače.

- "Marakana" je oduvek bila zaštitni znak Crvene zvezde, mesto na kojem su se ispisivale najlepše stranice naše istorije i gde se oseća prava snaga crveno-bele porodice. Svaki rođendan koji naš stadion proslavlja predstavlja novi dokaz njegove veličine i simbolike koju ima za sve nas. Dobro se sećam da sam u Zvezdu stigao baš pred proslavu 55. rođendana "Marakane". Debitovao sam protiv Radnika, postigao gol i upisao dve asistencije. To je bio trenutak kada sam osetio koliku energiju pruža naš stadion i koliko podrška navijača može da inspiriše igrača da pruži maksimum. Tada sam osetio da "Marakana" ima posebnu moć - rekao je Marin, preneo je zvanični sajt Zvezde.

On je izjavio da očekuje veliku podršku navijača i na meču protiv Železničara.

- Uveren sam da će i ovog puta biti nastavljena tradicija i da će igrači doneti radost zvezdašima. Zato je važno da u nedelju, 14. septembra od 17 časova svi budemo zajedno, da ispunimo stadion i na najbolji način proslavimo 62. rođendan naše kuće - zaključio je Marin.

Podsetimo, Crvena zvezda je trenutno druga na tabeli sa 15 bodova, ima jedan manje, ali i utakmicu manje od Partizana. Železničar je na četvrtom mestu na tabeli sa 12.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja