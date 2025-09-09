ENGLEZI POGODILI I ČETVRTI PUT: Evo kako je Guehi matirao Petrovića (VIDEO)
SRBIJA i Engleska igraju na "Marakani" utakmicu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a gosti su u 75. minutu postigli i četvrti pogodak na meču, 0:4.
Tek što je počelo drugo poluvreme, u 75. minutu Guehi postiže i četvrti pogodak na meču.
Nakon centaršuta najbolje se snašao u šesnaestercu i matirao Petrovića preciznim udarcem.
Evo kako je to izgledalo:
