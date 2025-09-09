Fudbal

ENGLESKA POSTIGLA NOVI POGODAK! Evo kako su stigli do tri gola prednosti protiv Srbije (VIDEO)

Filip Milošević

09. 09. 2025. u 22:01

SRBIJA i Engleska igraju na "Marakani" utakmicu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a gosti su na početku drugog poluvremena stigli do velikih 0:3.

ЕНГЛЕСКА ПОСТИГЛА НОВИ ПОГОДАК! Ево како су стигли до три гола предности против Србије (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Arena sport

Tek što je počelo drugo poluvreme, u 52. minutu Ezri Konsa postiže treći pogodak za Engleze.

On je imao "lak" posao pošto je sa svega tri metra uspeo da ugura loptu iza leđa golmana Petrovića.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Evo kako je to izgledalo:

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SRBIJA DOŽIVELA DEBAKL PROTIV ENGLESKE USRED BEOGRADA! Do Svetskog prvenstva možemo samo ZAOBILAZNIM PUTEM!
Fudbal

15 10

SRBIJA DOŽIVELA DEBAKL PROTIV ENGLESKE USRED BEOGRADA! Do Svetskog prvenstva možemo samo ZAOBILAZNIM PUTEM!

Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je u Beogradu od Engleske u kvalifikacionom meču za Svetsko prvenstvo 2026, a više od konačanog rezultata, 0:5, brine apsolutna bezopasnost srpskog nacionalnog tima, koji je usled ovog poraza došao na osam bodova zaostatka za selekcijom "gordog albiona". A kako samo pobednik grupe ide direktno na Mundijal, naši će izgleda tamo moći samo ako izbore drugo mesto, a potom, kroz nimalo naivan baraž, da potraže svoju šansu da se ipak nađu na najvećoj smotri najvažnije sporedne stvari na svetu.

09. 09. 2025. u 22:37 >> 22:38

EVROPSKO PRVENSTVO U KOŠARCI - EUROBASKET 2025: Raspored nokaut faze, rezultati svih utakmica, grupe, tabele!
Košarka

0 27

EVROPSKO PRVENSTVO U KOŠARCI - EUROBASKET 2025: Raspored nokaut faze, rezultati svih utakmica, grupe, tabele!

Evropsko prvenstvou košarci, Evrobasket 2025, glavni je sportski događaj ove godine, a upravo na ovoj stranici možete da vidite kompletan raspored utakmica, kako onih u nokaut fazi, tako i sve što se dešavalo po grupama (razvrstano i po datumima i po svakoj grupi). Tu vas čekaju i rezultati kao i tabele, te vreme, raspored i satnica svih mečeva nokaut faze.

09. 09. 2025. u 17:29 >> 22:11

Politika
Tenis
Fudbal
Vojin Đorđević: VODAVODA je odabrala nas

Vojin Đorđević: VODAVODA je odabrala nas