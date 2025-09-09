ENGLESKA POSTIGLA NOVI POGODAK! Evo kako su stigli do tri gola prednosti protiv Srbije (VIDEO)
SRBIJA i Engleska igraju na "Marakani" utakmicu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a gosti su na početku drugog poluvremena stigli do velikih 0:3.
Tek što je počelo drugo poluvreme, u 52. minutu Ezri Konsa postiže treći pogodak za Engleze.
On je imao "lak" posao pošto je sa svega tri metra uspeo da ugura loptu iza leđa golmana Petrovića.
Evo kako je to izgledalo:
