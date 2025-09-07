"NAJREALNIJE JE U OVOM TRENUTKU DA ZAVRŠIM KARIJERU!" Miljenik navijača Partizana uskoro kači kopačke o klin?

Bilo je nagoveštaja da bi Radosav Raća Petrović ovog leta mogao da se vrati u Partizan i tu završi karijeru, međutim on se nije osećao da može da pomogne timu zbog svoje fizičke spreme, pa je odlučio da ne pojača tabor crno-belih. Sada gostujući gostujući u podkastu “Wish&Goal” govorio je o svom trenutnom statusu.

FOTO: M. Vukadinović

- Na današnji dan je najrealnija opcija da završim karijeru. Bio sam poslednje dve godine na Kipru, u APOEL-u, postojala je priča oko dolaska u Partizan, razgovarao sam sa Dankom Lazovićem i Predragom Mijatovićem. Imao sam opciono još godinu dana sa APOEL-om, ali je produžetak zavisio od kluba. Rasplet se odužio jer je bio haos u klubu oko preuzimanja vlasničkih struktura - rekao je nekadašnji reprezentativac i dodao:

- U junu sam završio i postojala je priča da dođem u Partizan. Pokušavali smo zajedno da nađemo smisao kako bi to sve izgledalo. Naravno da bi bio savršen kraj za mene da odigram godinu dana u Partizanu, mom klubu, gde sam i počeo. Opet, trebalo je misliti i na sve aspekte, da uzmemo u obzir i moje godine. Mnogi mi govore – vrati se, svi su se vraćali. Da, ali svi igrači koji su se vraćali i Sale Ilić i Danko Lazović i Zvone Vukić su se vraćali sa 31 ili 32 godine. Vratio se Mladen Krstajić sa 35, ali je on i sa 35 bio životinja kao i sa 25. Partizan igra visoko, klinci su tu. Ja sam igrao sporo i sa 25 godina, zamisli sad sa 37.

Dodatni peh za Petrovića i korak dalje od nekadašnjeg nivoa je predstavljala povreda koju je zadobio početkom godine protiv Pafosa.

- Imao sam operaciju glave u februaru. Osetio sam da to nije to, malo mi je i ušao strah, nemam periferni vid i pregled igre sa maskom… Najvažnije mi je da budemo iskreni jedni prema drugima. I bili smo. Nije zatvorena priča, ali su oni krenuli novim putem koji se pokazao kao dobar i potrebno je da u tom smeru i nastave. Odnosi su nam fenomenalni i zajedno smo došli do zaključka - rekao je vezni fudbaler.

