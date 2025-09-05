SRBIN TRESE APENINE! Dušan Vlahović dobio ponudu kakva mu još nikada nije stigla
DUŠAN Vlahović je ostao u Juventusu, za sada!
Međutim, već su krenule spekulacije da je Srbin na meti Intera za sledeću sezonu.
Kako piše Gazeta delo Sport, čelnici nerazura su napravili prvi korak u nameri da dovedu Dušana Vlahovića.
Napadaču Juventusa sledećeg leta ističe ugovor, što znači da u januaru ima pravo da pregovara slobodno s kim god želi. I Inter to hoće da iskoristi.
Crno-plavi klub iz Milana je, kako javlja Gazeta, kontaktirao Vlahovićeve menadžere da se raspitaju o celoj situaciji, o raspoloženju igrača da se preseli na „Đuzepe Meaca“ stadion.
I kako tvrdi čuveni list, prvi kontakt je bio pozitivan sa obe strane, agenti Juventusove „devetke“ su zainteresovani da saslušaju Interovu ponudu.
Dok ljude u Juventusu „grebe“ Vlahovićeva plata od 12.000.000 evra godišnje, Interu to nije problem, jer istu imaju Lautaro Martinez i Markus Tiram.
Probao je tokom ovog leta i drugi klub iz Milana da dovede Vlahovića, na inicijativu trenera Masimilijana Alegrija, ali izgleda da je i njima Dušanov ugovor bio preveliki zalogaj, pa je sve ostalo na šuškanju u medijima.
Međutim ono što je sigurno, Vlahović će sledećeg leta biti i te kako na ceni.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
Preporučujemo
ATLETIKO DOVEO FUDBALERA JUVENTUSA! Madriđani "ukrali" napadača "staroj dami"
01. 09. 2025. u 22:55
ŠIPTAR ZGROZIO FUDBALSKI SVET! Novi saigrač Dušana Vlahovića izazvao skandal na Apeninima
01. 09. 2025. u 14:26
JUVENTUS SLAVI SRBE: Vlahović na asistenciju Kostića doneo pobedu "staroj dami" (VIDEO)
31. 08. 2025. u 20:31
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
03. 09. 2025. u 07:30
BRUKA! Srbija pokradena na Evrobasketu kao niko!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, došlo je do nokaut faze, ali pre meča Srbija - Finska ljubitelji košarke su prilično zapanjeni nekim video dokazima o tome kako su izabranici Svetislava Pešića pokradeni.
05. 09. 2025. u 12:30
Ogroman leš misterioznog bića isplivao na poznatu plažu, svi se pitaju ŠTA JE TO? (FOTO)
LEŠ tajanstvenog i ogromnog stvorenja isplivao je na popularnu plažu Kefn Sidan na jugu Velsa i iznenadio lokalne stanovnike i turiste, javlja San.
04. 09. 2025. u 18:31
Komentari (0)