SRBIN TRESE APENINE! Dušan Vlahović dobio ponudu kakva mu još nikada nije stigla

DUŠAN Vlahović je ostao u Juventusu, za sada!

FOTO: Tanjug/AP/Fabio Ferrari

Međutim, već su krenule spekulacije da je Srbin na meti Intera za sledeću sezonu.

Kako piše Gazeta delo Sport, čelnici nerazura su napravili prvi korak u nameri da dovedu Dušana Vlahovića.

Napadaču Juventusa sledećeg leta ističe ugovor, što znači da u januaru ima pravo da pregovara slobodno s kim god želi. I Inter to hoće da iskoristi.

Crno-plavi klub iz Milana je, kako javlja Gazeta, kontaktirao Vlahovićeve menadžere da se raspitaju o celoj situaciji, o raspoloženju igrača da se preseli na „Đuzepe Meaca“ stadion.

I kako tvrdi čuveni list, prvi kontakt je bio pozitivan sa obe strane, agenti Juventusove „devetke“ su zainteresovani da saslušaju Interovu ponudu.

Dok ljude u Juventusu „grebe“ Vlahovićeva plata od 12.000.000 evra godišnje, Interu to nije problem, jer istu imaju Lautaro Martinez i Markus Tiram.

Probao je tokom ovog leta i drugi klub iz Milana da dovede Vlahovića, na inicijativu trenera Masimilijana Alegrija, ali izgleda da je i njima Dušanov ugovor bio preveliki zalogaj, pa je sve ostalo na šuškanju u medijima.

Međutim ono što je sigurno, Vlahović će sledećeg leta biti i te kako na ceni.

