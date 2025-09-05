"NE MISLIM DA ĆU IGRATI NA MUNDIJALU!" Lionel Mesi šokirao sve(t)
Jedan od najboljih fudbalera svih vremena, Lionel Mesi, oprostio se od domaće publike u pobedi Argentine nad Venecuelom 3:0, a nakon meča zabrinuo je mnogo navijače ove selekcije.
Naime, ispratio je Monumental legendarnog Argentinca koji još uvek ne zna hoće li nastupati na Mundijalu 2026. godine za koji se njegova reprezentacija plasirala.
- Godinama sam imao naklonost Barselone, a moj sam je bio da je imam i ovde. U mojoj zemlji, sa mojim ljudima. Pamtiću dobre stvari. Ne mislim da ću igrati, zbog mojih godina – najlogičnije je da neću uspeti da budem na Mundijalu. Vodiću se time kako se osećam. Trudim se budem iskren prema sebi. Nisam doneo odluku, ali razmisliću dobro - rekao je Mesi posle meča.
Podsetimo, Argentina će na narednom Mundijalu braniti titulu prvaka sveta koju su osvojili 2022. godine u Kataru.
