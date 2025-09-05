"NE MISLIM DA ĆU IGRATI NA MUNDIJALU!" Lionel Mesi šokirao sve(t)

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena, Lionel Mesi, oprostio se od domaće publike u pobedi Argentine nad Venecuelom 3:0, a nakon meča zabrinuo je mnogo navijače ove selekcije.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, ispratio je Monumental legendarnog Argentinca koji još uvek ne zna hoće li nastupati na Mundijalu 2026. godine za koji se njegova reprezentacija plasirala.

- Godinama sam imao naklonost Barselone, a moj sam je bio da je imam i ovde. U mojoj zemlji, sa mojim ljudima. Pamtiću dobre stvari. Ne mislim da ću igrati, zbog mojih godina – najlogičnije je da neću uspeti da budem na Mundijalu. Vodiću se time kako se osećam. Trudim se budem iskren prema sebi. Nisam doneo odluku, ali razmisliću dobro - rekao je Mesi posle meča.

Podsetimo, Argentina će na narednom Mundijalu braniti titulu prvaka sveta koju su osvojili 2022. godine u Kataru.

