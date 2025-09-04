Fudbal

ZVANIČNO JE! Aleksandar Mitrović ima novi klub, i to kakav...

Танјуг

04. 09. 2025. u 21:07

Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović novi je igrač Al Rajana, saopštio je danas klub iz Katara.

ЗВАНИЧНО ЈЕ! Александар Митровић има нови клуб, и то какав...

Foto: EPA-EFE/TIL BUERGY

Mitrović (30) je prethodne dve godine nastupao za Al Hilal, a u dresu saudijskog kluba odigrao je 79 utakmica u svim takmičenjima i postigao 68 golova, uz 15 asistencija.

Srpski fudbaler je karijeru započeo u Partizanu, a zatim je igrao i za Anderleht, Njukasl i Fulam, pre nego što je prešao u Al Hilal.

On je sa 62 gola rekorder po broju pogodaka u dresu reprezentacije Srbije, a odigrao je 100 utakmica za "orlove".

Al Rajan se nalazi na šestom mestu na tabeli katarskog prvenstva sa šest bodova, posle tri odigrana kola.

