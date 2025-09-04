Fudbal

"NISAM ZVEZDAŠ!" Trener Partizana žestoko odgovorio na kritike!

Александар Илић
Aleksandar Ilić

04. 09. 2025. u 17:13

SRĐAN Blagojević došao je u Partizan kada je bilo najteže, prihvatio filozofiju crno-belih o podmlađivanju tima. Ipak, neretko se pojave kritike nestrpljivih navijača na račun stratega "parnog valja", a on je sada odgovorio.

FOTO: FK Partizan

Željko Pantić, novinar koji je svojevremeno radio u Partizanu, a sada ima svoj "Jutjub" kanal i prati ga dobar deo crno-bele javnosti plasirao je priču da je trener Partizana navijač Crvene zvezde. 

U intervjuu za "Maksbet sport" Blagojević je demantovao te tvrdnje.

– Čuo sam to, ne znam čoveka, ne gledam to. Izbegavam da čitam medije, ne zato što mislim da sam iznad toga nego zato što sve što neko na piše ili kaže, iskomentariše u krajnjem slučaju, može negativno da utiče na moje rasuđivanje i da ima nekakav uticaj na to. Zato što suviše sebe posmatram za ozbiljnog čoveka i trenera da bih tako nešto komentarisao. A evo koliko radim u Partizanu mislim da je najvažnije u svemu tome… Ajde, zaustaviću se na tome – rekao je Blagojević.

Da budemo konkretni.

– Naravno da nisam zvezdaš - poručio je Blagojević. 

