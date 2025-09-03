Potpisani ugovori o izgradnji novih fudbalskih terena u Beogradu

DANAS su u prostorijama Fudbalskog saveza Beograda svečano potpisani trojni ugovori o postavljanju terena sa veštačkom podlogom između Fudbalskog saveza Srbije, predstavnika lokalnih opština i izvođača radova.

Foto: FS Beograd

Ugovore je, ispred FSS, potpisao generalni sekretar Branko Radujko, dok su u ime FS Beograda prisustvovali predsednik Nikola Lazetić i generalni sekretar Milorad Nikolić.

Ispred opštine Obrenovac prisustvovali su Miloš Peković, predsednik Gradske opštine Obrenovac i Marko Babić, predsednik FK Radnički Obrenovac. Ispred opštine Barajevo prisustvovali su Bratoljub Stanisavljević, predsednik opštine Barajevo i Slobodan Stanimirović, član Veća opštine Barajevo zadužen za izgradnju sportskih objekata, dok su ispred opštine Sopot prisustvovali Živorad Milosavljević, predsednik Gradske opštine Sopot i Ranko Pešović, potpredsednik Fudbalskog saveza opštine Sopot.

Ovim potpisom zvanično je otpočeo projekat izgradnje novih fudbalskih terena u ove tri beogradske opštine, a radovi će biti realizovani u naredna tri do četiri meseca. Sve tri opštine preuzele su obavezu finansiranja pripremnih radova: opština Obrenovac je već u poodmakloj fazi, dok će opštine Sopot i Barajevo u narednih mesec dana završiti pripremne radove kako bi do kraja godine novi tereni sa UEFA sertifikatima bili spremni za korišćenje.

Ovaj projekat potvrđuje visok nivo saradnje između Fudbalskog saveza Beograda, Fudbalskog saveza Srbije i lokalnih samouprava, kao i zajedničku posvećenost unapređenju fudbalske infrastrukture u prestonici.