NEOČEKIVAN TRANSFER! Srpski reprezentativac potpisao u "minut do 12"

IZNENAĐUJUĆA vest dolazi iz sveta fudbala.

FOTO: M. Vukadinović

Naime, u samom finišu prelaznog roka povremeni srpski reprezentativac Stefan Mitrović bio je zanimljiv akter na fudbalskoj pijaci.

Fudbaler Verone je ozbiljno figurirao u poslednjim satima transfer perioda kao povratnik u belgijski fudbal, gde je trebalo da pojača Šarlroa, ali...

Desilo se to da je skrenuo na tom putu i neočekivano završio u Holandiji, odnosno, ekipi Ekscelziora.

Mitrović će naredne sezone igrati za ovaj tim kao pozajmljeni igrač Verone i kroz Erediviziju će pokušati da se vrati u staru formu.

U novom klubu su ga, najpre, najavili na interesantan način: Zatim je usledila i zvanična objava, u kojoj sam Mitrović nije krio uzbuđenje posle potpisa.

- Ekscelzior mi deluje kao sjajan klub, s mladim igračima koji su, baš kao i ja, gladni dokazivanja. Želim da upotrebim svoju brzinu i kvalitete u igri jedan na jedan kako bih ojačao tim. Očekivanja su jasna: pobediti u što više utakmica, osigurati pozitivnu atmosferu unutar ekipe i naravno, ostati u Erediviziji. To je cilj“, poručio je srpski fudbaler.

