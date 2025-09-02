IZNENADNE PROMENE! Evo koji tim Engleske dolazi u Srbiju da se sa Piksijevim "orlovima" bori za Mundijal!

Srbija i Engleska uskoro igraju u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u fudbalu, a gosti dolaze u malo izmenjenom sastavu.

FOTO: AP/Tanjug

Selektor fudbalera Engleske Tomas Tuhel pozvao je naknadno u reprezentaciju Rubena Loftus-Čika i Džarela Kuansu za mečeve kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Andore i Srbije.



Član Milana Loftus-Čik se vratio u državni tim posle šest godina, a i on i Kuansa, igrač Bajera iz Leverkuzena, dobili su poziv posle povlačenja Adama Vortona iz tima zbog povrede.

Na Tuhelovom spisku još su i:

Golmani: Džordan Pikford, Din Henderson, Džejms Traford;

Defanzivci: Den Burn, Mark Gei, Ris Džejms, Ezri Konsa, Majls Luis-Skeli, Toni Livramento, Đed Spens, Džon Stouns;

Vezni igrači: Eliot Anderson, Morgan Gibs-Vajt, Džordan Henderson, Morgan Rodžers, Dekan Rajs.

Napadači: Hari Kejn, Ebereči Eze, Džarod Bouven, Antoni Gordon, Noni Madueke, Markus Rašford, Oli Votkins.

Selektor Engleza neće moći da računa u narednim mečevima ni na Džuda Belingema, Bukaja Saku i Trenta Aleksandra-Arnolda.







Samo osvajač prvog mesta u grupi direktno ide na Svetsko prvenstvo, dok će drugoplasirana ekipa morati u baraž. Pritom, od 12 učesnika evropskog baraža, svega četiri će proći na Mundijal (formiraće se tri četvoročlana "puta" na šampionat sveta, pa će biti potrebno pobediti dva rivala - najpre u svojevrsnom polufinalu, a onda i u finalu tog doigravanja).

Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. Meč Pobeda Remi Poraz G. razl. Bod. Engleska 3 3 0 0 6:0 9 Albanija 4 1 2 1 4:3 5 Srbija 2 1 1 0 3:0 4 Letonija 3 1 1 1 2:4 4 Andora 4 0 0 4 0:8 0

