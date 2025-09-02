IZNENADNE PROMENE! Evo koji tim Engleske dolazi u Srbiju da se sa Piksijevim "orlovima" bori za Mundijal!
Srbija i Engleska uskoro igraju u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u fudbalu, a gosti dolaze u malo izmenjenom sastavu.
Selektor fudbalera Engleske Tomas Tuhel pozvao je naknadno u reprezentaciju Rubena Loftus-Čika i Džarela Kuansu za mečeve kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Andore i Srbije.
Član Milana Loftus-Čik se vratio u državni tim posle šest godina, a i on i Kuansa, igrač Bajera iz Leverkuzena, dobili su poziv posle povlačenja Adama Vortona iz tima zbog povrede.
Na Tuhelovom spisku još su i:
Golmani: Džordan Pikford, Din Henderson, Džejms Traford;
Defanzivci: Den Burn, Mark Gei, Ris Džejms, Ezri Konsa, Majls Luis-Skeli, Toni Livramento, Đed Spens, Džon Stouns;
Vezni igrači: Eliot Anderson, Morgan Gibs-Vajt, Džordan Henderson, Morgan Rodžers, Dekan Rajs.
Napadači: Hari Kejn, Ebereči Eze, Džarod Bouven, Antoni Gordon, Noni Madueke, Markus Rašford, Oli Votkins.
Selektor Engleza neće moći da računa u narednim mečevima ni na Džuda Belingema, Bukaja Saku i Trenta Aleksandra-Arnolda.
Samo osvajač prvog mesta u grupi direktno ide na Svetsko prvenstvo, dok će drugoplasirana ekipa morati u baraž. Pritom, od 12 učesnika evropskog baraža, svega četiri će proći na Mundijal (formiraće se tri četvoročlana "puta" na šampionat sveta, pa će biti potrebno pobediti dva rivala - najpre u svojevrsnom polufinalu, a onda i u finalu tog doigravanja).
|Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026.
|Meč
|Pobeda
|Remi
|Poraz
|G. razl.
|Bod.
|Engleska
|3
|3
|0
|0
|6:0
|9
|Albanija
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|Srbija
|2
|1
|1
|0
|3:0
|4
|Letonija
|3
|1
|1
|1
|2:4
|4
|Andora
|4
|0
|0
|4
|0:8
|0
