Fudbal

IZNENADNE PROMENE! Evo koji tim Engleske dolazi u Srbiju da se sa Piksijevim "orlovima" bori za Mundijal!

Новости онлине

02. 09. 2025. u 16:45

Srbija i Engleska uskoro igraju u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u fudbalu, a gosti dolaze u malo izmenjenom sastavu.

ИЗНЕНАДНЕ ПРОМЕНЕ! Ево који тим Енглеске долази у Србију да се са Пиксијевим орловима бори за Мундијал!

FOTO: AP/Tanjug

Selektor fudbalera Engleske Tomas Tuhel pozvao je naknadno u reprezentaciju Rubena Loftus-Čika i Džarela Kuansu za mečeve kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Andore i Srbije.


Član Milana Loftus-Čik se vratio u državni tim posle šest godina, a i on i Kuansa, igrač Bajera iz Leverkuzena, dobili su poziv posle povlačenja Adama Vortona iz tima zbog povrede.

Na Tuhelovom spisku još su i:

Golmani: Džordan Pikford, Din Henderson, Džejms Traford;

Defanzivci: Den Burn, Mark Gei, Ris Džejms, Ezri Konsa, Majls Luis-Skeli, Toni Livramento, Đed Spens, Džon Stouns;

Vezni igrači: Eliot Anderson, Morgan Gibs-Vajt, Džordan Henderson, Morgan Rodžers, Dekan Rajs.

Napadači: Hari Kejn, Ebereči Eze, Džarod Bouven, Antoni Gordon, Noni Madueke, Markus Rašford, Oli Votkins.

Selektor Engleza neće moći da računa u narednim mečevima ni na Džuda Belingema, Bukaja Saku i Trenta Aleksandra-Arnolda.
 


Engleska u mečevima Grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo prvo u subotu dočekuje Andoru u Birmingemu, a tri dana kasnije, u utorak 9. septembra, u Beogradu gostuje Srbiji.

 

 

Ne propustite!

PIKSI OTKRIO! Zbog čega nema Vanje Milinković Savića i zašto neće gledati košarkaše u Rigi

SRBIJA U PROBLEMU! Aleksandar Mitrović stigao na okupljanje reprezentacije, ali...

KAD PIKSI ZOVE... Ognjen Ugrešić o dolasku u reprezentaciju Srbije

Samo osvajač prvog mesta u grupi direktno ide na Svetsko prvenstvo, dok će drugoplasirana ekipa morati u baraž. Pritom, od 12 učesnika evropskog baraža, svega četiri će proći na Mundijal (formiraće se tri četvoročlana "puta" na šampionat sveta, pa će biti potrebno pobediti dva rivala - najpre u svojevrsnom polufinalu, a onda i u finalu tog doigravanja).

Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026.
  Meč Pobeda Remi Poraz G. razl. Bod.
Engleska 3 3 0 0 6:0 9
Albanija 4 1 2 1 4:3 5
Srbija 2 1 1 0 3:0 4
Letonija 3 1 1 1 2:4 4
Andora 4 0 0 4 0:8 0

Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BITCOIN PADA NA 109.000$, ALI ANALITIČAR CILJA 200.000$ U „UPTOBERU“ – BITCOIN HYPER DOSTIŽE 12 MILIONA $ U ICO-U

BITCOIN PADA NA 109.000$, ALI ANALITIČAR CILjA 200.000$ U „UPTOBERU“ – BITCOIN HYPER DOSTIŽE 12 MILIONA $ U ICO-U