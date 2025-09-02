"DELIJE" NA NOGAMA! Crvena zvezda najavila ključno pojačanje (FOTO)
CRVENA zvezda je u ponedeljak ostvarila istorijsku prodaju, pošto je Veljko Milosavljević za 15.000.000 evra prešao u Bornmut. Ipak, tu nije bio kraj prelaznog roka za crveno-bele koji su se dodatno pojačali ovog utorka.
Naime, klub je na Instagram nalogu postavio tajanstvenu fotografiju. Na njoj se nalazi igrač okrenut leđima koji crta taktiku na tabli, dok u opisu piše: "Žoga Bonito".
Jasno je da je u pitanju portugalski vezista Tomas Hendel koji u redove šampiona Srbije dolazi iz Vitorije Gimaraiš.
Zvezda će portugalskom klubu za transfer nekada mladog reprezentativca pomenute zemlje platiti 3.500.000 evra. On bi trebalo da predstavlja ogromno pojačanje, posebno ako se zna da njegova vrednost na "Transfermarktu" iznosi 12.500.000 evra.
Ovaj 24-godišnjak pokriva poziciju centarlnog veznog igrača i pojačaće konkurenciju u timu. Vladan Milojević na tom mestu može da računa na Radeta Krunića koji je trenutno povređen, zatim Timija Maks Elšnika, Mahmudua Bađa, kao i mlade Vasilija Kostova i Jovana Šljivića.
Podsetimo, Hendel će priliku za debi u crveno-belom dresu imati 13. septembra kad je na programu utakmica protiv pančevačkog Železničara.
