VELIKO POJAČANJE ZA ŠAMPIONA ITALIJE! Napadač iz Premijer lige stigao na stadion "Dijego Armando Maradona"
Fudbaler Mančester junajteda Rasmus Hojlund igraće do kraja sezone na pozajmici u Napoliju, saopštio je večeras klub iz Napulja.
U saopštenju se navodi da će Napoli na kraju sezone imati obavezu otkupa ugovora danskog fudbalera.
Hojlund (22) je u Mančester junajted stigao 2023. godine. On je ranije bio član Atalante, Šturma i Kopenhagena, a prošle sezone je za klub sa Old traforda odigrao 52 utakmica i postigao je 10 golova.
Za reprezentaciju Danske nastupio je na 26 mečeva i osam puta se upisao u listu strelaca.
