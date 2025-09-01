Fudbal

VELIKO POJAČANJE ZA ŠAMPIONA ITALIJE! Napadač iz Premijer lige stigao na stadion "Dijego Armando Maradona"

Filip Milošević

01. 09. 2025. u 21:00

Fudbaler Mančester junajteda Rasmus Hojlund igraće do kraja sezone na pozajmici u Napoliju, saopštio je večeras klub iz Napulja.

U saopštenju se navodi da će Napoli na kraju sezone imati obavezu otkupa ugovora danskog fudbalera.

Hojlund (22) je u Mančester junajted stigao 2023. godine. On je ranije bio član Atalante, Šturma i Kopenhagena, a prošle sezone je za klub sa Old traforda odigrao 52 utakmica i postigao je 10 golova.

Za reprezentaciju Danske nastupio je na 26 mečeva i osam puta se upisao u listu strelaca.

