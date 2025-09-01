Fudbal

CEO REGION GLEDA I NE VERUJE! Radomir Đalović više nije trener Rijeke

Marko Paunić

01. 09. 2025. u 13:51

Radomir Đalović razrešen je dužnosti glavnog trenera FK Rijeka. Nekadašnji napadač „bijelih“, potom pomoćnik u stručnom štabu, a od prošle sezone i prvi čovek klupe riječkog prvoligaša, završio je svoju epizodu na stadionu „Rujevica“ posle 52 utakmice u nešto više od godinu dana.

Foto: Profimedia

Tokom njegovog mandata Rijeka je ostvarila istorijski uspeh, drugi put u klupskoj istoriji osvojila je titulu šampiona Hrvatske, a tome je dodala i trofej u  Hrvatskom kupu, uz plasman u grupnu fazu Konferencijske lige.

Đalović je ekipu predvodio u 52 susreta, zabeleživši 23 pobede, 15 remija i 14 poraza.

Iz kluba su zahvalili crnogorskom stručnjaku i njegovom timu na ostvarenim rezultatima i doprinosu, uz poruku da mu žele mnogo sreće i uspeha u nastavku trenerske karijere.

