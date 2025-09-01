MILAN GA SE ODREKAO! Himenez na pozajmici u Bornmutu do kraja sezone

Fudbaler Milana Aleks Himenez igraće do kraja sezone na pozajmici u Bornmutu, saopštio je danas engleski klub.

FOTO: Tanjug/AP

Himenez (20) je u Milan stigao 2023. godine, a pre toga je bio član Reala. Španski fudbaler je za prvi tim Milana odigrao 34 meča.

Himenez je sedmo pojačanje Bornmuta u letnjem prelaznom roku.

Fudbaleri Bornmuta se trenutno nalaze na sedmom mestu na tabeli Premijer lige sa šest bodova.

