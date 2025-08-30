Partizan i Radnik igraju utakmicu 7. kola Superlige Srbije u fudbalu, a prenos možete uživo da pratite uz portal "Novosti".

FOTO: FK Partizan

Partizan - Radnik, drugo poluvreme 0:0 (0:0)

55' Pretio je Ugrešić, novi korner za Partizan, dobro se brane gosti. Ovo je osmi korner crno-belih dok Surduličani nisu imali do sada priliku da upute loptu iz ugla.

48' Stevanović je dobio žuti karton. Igrač gostiju je grubo startovao na igrača Partizana.

46' Stanko Ostraćanin je dao signal da se meč nastavi.

KRAJ POLUVREMENA

45+2' Sandro ispred Vukotića otklanja opasnost po gol gostiju.

45' Dva minuta produžen je prvi deo meča

44' VELIKA ŠANSA, PARTIZAN! Jovan Milošević je iskorisito sjajno proigravanje Vukotića, izašao je sam pred golmana gostiju, a čuvar mreže Radnika Ranđelović je odlično reagovao.

32' VELIKA ŠANSA, PARTIZAN! Jurčević je glavom sa desetak metara poslao glavom loptu, kvalitetna reakcija Ranđelovića - samo korner...

23' Kontroliše Partizan igru, probao je sada Milošević iskosa sa desne strane, samo korner.

16' VELIKA ŠANSA, PARTIZAN! Milan Vukotić je raspalio po lopti sa osam metara, isprečio se ispred nebranjenog gola Sandro Tremule i tako spasao gol Radnika. .

11' Dobra šansa za Radnik, Mlađan Stevanović je sjajno šutirao na povratnu loptu, pogodio je spoljni deo mreže.

9' Sport tempo igre sada, igra se između šesnaesteraca.

4' Sudarili su se glavama Karabeljov i Ovusu, Ganjanin je lošije prošao ukazuje mu se pomoć.

1' Utakmica u Humskoj je počela, napad na startu imaju gosti. Partizan napada u belim dresovima, a Radnik u plavim.

PARTIZAN – RADNIK

Stadion: Partizana

Sudija: Stanko Ostraćanin

PARTIZAN: M. Milošević – Roganović, Milić, Simić, Jurčević – Karabeljov, Ugrešić – Sek, Vukotić, Trifunović – J. Milošević.

RADNIK: Ranđelović – Gašić, Abubakar, Tremule, Blagojević – Hajdarević, Stevanović, Popović – Ovusu, Bogdanović, Jovanović.

Crno-beli su trenutno "gospodari tabele", vodeći su u prvenstvu Srbije sa 13 bodova iz pet utakmica, koliko ima i Vojvodina, ali uz (za četiri gola) slabiju gol razliku (17:6, tj. +11, naspram 11:4, tj. +7).

Sa druge strane, ekipa iz Surdulice je tek 13. u konkurenciji 16 klubova, samo samo četiri boda.

Tako posmatrano, trebalo bi da je svima jasno ko je apsolutni favorit, tim pre što on, Partizan, igra na svom terenu, u Humskoj.

Ali...

U poslednjem prvenstvenom meču, crno-bele je zaustavio jedan autsajder, Radnički u Nišu (2:2), a nedelju dana ranije Radnik je i sam priredio senzaciju, pobedivši sa 3:1 ekipu Čukaričkog, koja je do tada bila na vrhu, neporažena, sa sedam bodova iz tri uvodna meča.

