LIGA ŠAMPIONA: Sudar velikana već na startu!
FUDBALERI Bajerna iz Minhena dočekaće Čelsi, dok će Liverpul ugostiti Atletiko Madrid u 1. kolu Lige šampiona, objavljeno je danas na sajtu takmičenja.
Nova sezona najelitnijeg klupskog evropskog nademtanja počinje 16. septembra, a uvodna runda igraće se i 17. i 18. septembra.
Prve utakmice 16. septembra od 18.45 časova odigraće Aletik Bilbao i Arsenal, odnosno PSV i Union Sen Žiloa.
Od 21 sat sastaće se Real Madrid - Marsej, Juventus - Borusija Dortmund, Totenhem - Viljareal i Benfika - Karabag.
Olimpijakos i Pafos igraće 17. septembra od 18.45 časova, dok će se u isto vreme sastati Slavija Prag i Bode Glimt.
Istog dana od 21 čas snage će odmeriti Pari Sen Žermen - Atalanta, Ajaks - Inter, Bajern Minhen - Čelsi i Liverpul - Atletiko Madrid.
Klub Briž i Monako igraće 18. septembra od 18.45 časova, a u istom terminu sastataće se Kopenhagen i Bajer Leverkuzen.
Od 21 sat na programu su dueli Mančester siti - Napoli, Njukasl - Barselona, Ajntraht Frankfurt - Galatasaraj i Sporting Lisabon - Kairat.
Drugo kolo se igra 30. septembra i 1. oktobra, treće kolo će se igrati 21. i 22 oktobra, četvrto kolo biće održano 4. i 5. novembra, peto kolo je 25. i 26. novembra, šesto će biti 9. i 10. decembra, sedmo kolo igraće se 20. i 21. januara 2026. godine, a osmo, poslednje kolo biće 28. januara.
Osam prvoplasiranih ekipa na tabeli obezbediće direktan plasman u osminu finala Lige šampiona, dok će klubovi od 9. do 24. mesta igrati baraž za plasman u osminu finala.
Klubovi od 25. do 36. mesta završiće učešće u evropskim takmičenjima.
Trofej Lige šampiona brani PSŽ, koji je prošle sezone u finalu pobedio Inter 5:0.
Ovogodišinje finale biće odigrano 30. maja naredne godine u Budimpešti.
