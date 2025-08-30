Fudbal

LIGA ŠAMPIONA: Sudar velikana već na startu!

Танјуг

30. 08. 2025. u 21:50

FUDBALERI Bajerna iz Minhena dočekaće Čelsi, dok će Liverpul ugostiti Atletiko Madrid u 1. kolu Lige šampiona, objavljeno je danas na sajtu takmičenja.

ЛИГА ШАМПИОНА: Судар великана већ на старту!

FOTO: Tanjug/AP

Nova sezona najelitnijeg klupskog evropskog nademtanja počinje 16. septembra, a uvodna runda igraće se i 17. i 18. septembra.

Prve utakmice 16. septembra od 18.45 časova odigraće Aletik Bilbao i Arsenal, odnosno PSV i Union Sen Žiloa.

Od 21 sat sastaće se Real Madrid - Marsej, Juventus - Borusija Dortmund, Totenhem - Viljareal i Benfika - Karabag.

Olimpijakos i Pafos igraće 17. septembra od 18.45 časova, dok će se u isto vreme sastati Slavija Prag i Bode Glimt.

Istog dana od 21 čas snage će odmeriti Pari Sen Žermen - Atalanta, Ajaks - Inter, Bajern Minhen - Čelsi i Liverpul - Atletiko Madrid.

Klub Briž i Monako igraće 18. septembra od 18.45 časova, a u istom terminu sastataće se Kopenhagen i Bajer Leverkuzen.

Od 21 sat na programu su dueli Mančester siti - Napoli, Njukasl - Barselona, Ajntraht Frankfurt - Galatasaraj i Sporting Lisabon - Kairat.

Drugo kolo se igra 30. septembra i 1. oktobra, treće kolo će se igrati 21. i 22 oktobra, četvrto kolo biće održano 4. i 5. novembra, peto kolo je 25. i 26. novembra, šesto će biti 9. i 10. decembra, sedmo kolo igraće se 20. i 21. januara 2026. godine, a osmo, poslednje kolo biće 28. januara.

Osam prvoplasiranih ekipa na tabeli obezbediće direktan plasman u osminu finala Lige šampiona, dok će klubovi od 9. do 24. mesta igrati baraž za plasman u osminu finala. 

Klubovi od 25. do 36. mesta završiće učešće u evropskim takmičenjima.

Trofej Lige šampiona brani PSŽ, koji je prošle sezone u finalu pobedio Inter 5:0.

Ovogodišinje finale biće odigrano 30. maja naredne godine u Budimpešti.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVA TUČA NAVIJAČA U BEOGRADU: Grobari i delije se tukli krvnički (VIDEO)

JEZIVA TUČA NAVIJAČA U BEOGRADU: "Grobari" i "delije" se tukli krvnički (VIDEO)