ŠKOTI OTKRIVAJU! Zvezdin Kenijac opet u Srbiji

29. 08. 2025. u 11:47

Fudbaler iz Kenije Ričard Odada ponikao je u mlađim kategorijama Crvene zvezde i imali su u Ljutice Bogdana velika očekivanja od njega u seniorskom timu.

Foto: Profimedia

Međutim, skupio je samo 2 nastupa, a potom je otišao put Filadelfije, Alborga i OFK Beograda.

Prošlu sezonu je proveo u Dandiju za koji je skupio 13 nastupa i napustiće klub.

Kako prenose škotski mediji, za njega je zainteresovan Novi Pazar koji želi da ga vrati u Superligu do kraja prelaznog roka.

Odada ima 24 godine i igra na poziciji zadnjeg veznog.

