ŠKOTI OTKRIVAJU! Zvezdin Kenijac opet u Srbiji
Fudbaler iz Kenije Ričard Odada ponikao je u mlađim kategorijama Crvene zvezde i imali su u Ljutice Bogdana velika očekivanja od njega u seniorskom timu.
Međutim, skupio je samo 2 nastupa, a potom je otišao put Filadelfije, Alborga i OFK Beograda.
Prošlu sezonu je proveo u Dandiju za koji je skupio 13 nastupa i napustiće klub.
Kako prenose škotski mediji, za njega je zainteresovan Novi Pazar koji želi da ga vrati u Superligu do kraja prelaznog roka.
Odada ima 24 godine i igra na poziciji zadnjeg veznog.
FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika juri peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ
BENFIKA i Fenerbahče odlučuju u Lisabonu o plasmanu u grupnu fazu Lige šampiona, nakon što je prvi meč u Istanbulu završen bez golova.
27. 08. 2025. u 07:30
TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)
Ljubitelji tenisa su, dok traje Ju-Es open 2025 (US Open), ostali zatečeni kada su saznali da je donedavna članica Top 100 na rang listi Ženske teniske asocijacije (VTA) rešila da pored "belog sporta" - zarađuje i na čuvenom sajtu za odrasle.
27. 08. 2025. u 18:57
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
