ŠOK NA BOSFORU! Žoze Murinjo dobio otkaz
Čuveni Portugalac Žoze Murinjo doživeo je neslavan kraj u Turskoj i on više nije trener Fenerbahčea.
Fener je uručio otkaz iskusnom treneru posle neuspeha u kvalifikacijama za ligu šampiona i poraza u dvomeču od Benfike (1:0 ukupnim rezultatom).
Ovaj rezultat označen je kao neuspeh, u skladu sa ulaganjima očekivao se proboj u evropsku elitu, te je trener bio prvi na udaru da plati ceh, a Murinjo će Fener napustiti posle samo godinu dana i bez osvojenog trofeja.
Gde će Žoze nastaviti karijeru ostaje da se vidi... Jedno je sigurno, posle samo 37 pobeda na 62 utakmice na klupi Fenerbahčea i više od 100.000.000 evra Murinju je moć "specijalnog" počela da opada...
