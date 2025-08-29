Fudbal

ŠOK NA BOSFORU! Žoze Murinjo dobio otkaz

Новости онлине

29. 08. 2025. u 10:09

Čuveni Portugalac Žoze Murinjo doživeo je neslavan kraj u Turskoj i on više nije trener Fenerbahčea.

ШОК НА БОСФОРУ! Жозе Мурињо добио отказ

FOTO: Tanjug/AP

Fener je uručio otkaz iskusnom treneru posle neuspeha u kvalifikacijama za ligu šampiona i poraza u dvomeču od Benfike (1:0 ukupnim rezultatom).

Ovaj rezultat označen je kao neuspeh, u skladu sa ulaganjima očekivao se proboj u evropsku elitu, te je trener bio prvi na udaru da plati ceh, a Murinjo će Fener napustiti posle samo godinu dana i bez osvojenog trofeja.

Gde će Žoze nastaviti karijeru ostaje da se vidi... Jedno je sigurno, posle samo 37 pobeda na 62 utakmice na klupi Fenerbahčea i više od 100.000.000 evra Murinju je moć "specijalnog" počela da opada...

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Nova Solana kriptovaluta raste sa 90$ na 3,25 miliona $ | Koja je sledeća velika akcija?

Nova Solana kriptovaluta raste sa 90$ na 3,25 miliona $ | Koja je sledeća velika akcija?