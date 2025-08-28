Fudbal

NOVO POJAČANJE ZA ŠAMPIONA TURSKE: Galatasaraj doveo štopera za 30 miliona evra!

Filip Milošević

28. 08. 2025. u 18:23

Fudbaler iz Obale Slonovače Vilfrid Singo prešao je iz Monaka u Galatasaraj, saopštio je danas turski klub.

НОВО ПОЈАЧАЊЕ ЗА ШАМПИОНА ТУРСКЕ: Галатасарај довео штопера за 30 милиона евра!

FOTO: EPA

Kako se navodi na sajtu Galatasaraja, Singo je u klub došao u transferu vrednom 30 miliona evra, plus 10 procenata od naredne prodaje.

Fudbaler iz Obale Slonovače je sa Galatasarajem potpisao petogodišnji ugovor za platu od 4.800.000 evra po sezoni.

Singo (24) igra na poziciji štopera, a prošle sezone je upisao 35 utakmica za Monako u svim takmičenjima.

Galatasaraj se nalazi na prvom mestu na tabeli turskog prvenstva sa devet bodova.

Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DA SPORT PRIBLIŽIMO SVIMA: Predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek o akcijama najmasovnije sportske organizacije na Balkanu
Ostali sportovi

0 0

DA SPORT PRIBLIŽIMO SVIMA: Predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek o akcijama najmasovnije sportske organizacije na Balkanu

ŽELIMO da sport približimo svim uzrastima i onima koji žele da žive zdravo. Do kraja 2025. godine ćemo u delo da sprovedemo neke od najvažnijih akcija po kojima smo odavno prepoznatljivi. U poslednjoj deceniji smo, uz pomoć države i Ministarstva sporta, uradili velike stvari. Ovako je za sportski dodatak "Novosti" priču o srpskom sportu počeo predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek.

28. 08. 2025. u 19:36

Politika
Tenis
Fudbal
Nova Solana kriptovaluta raste sa 90$ na 3,25 miliona $ | Koja je sledeća velika akcija?

Nova Solana kriptovaluta raste sa 90$ na 3,25 miliona $ | Koja je sledeća velika akcija?