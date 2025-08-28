NOVO POJAČANJE ZA ŠAMPIONA TURSKE: Galatasaraj doveo štopera za 30 miliona evra!

Fudbaler iz Obale Slonovače Vilfrid Singo prešao je iz Monaka u Galatasaraj, saopštio je danas turski klub.

FOTO: EPA

Kako se navodi na sajtu Galatasaraja, Singo je u klub došao u transferu vrednom 30 miliona evra, plus 10 procenata od naredne prodaje.

Fudbaler iz Obale Slonovače je sa Galatasarajem potpisao petogodišnji ugovor za platu od 4.800.000 evra po sezoni.

Singo (24) igra na poziciji štopera, a prošle sezone je upisao 35 utakmica za Monako u svim takmičenjima.

Galatasaraj se nalazi na prvom mestu na tabeli turskog prvenstva sa devet bodova.

Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu