STIGLA I POTVRDA! Crvena zvezda prodala Elšnika u Trabzon
Najavili smo danas da će Crvena zvezda prodati slovenačkog vezistu Timija Maksa Elšnika u neimenovani tim iz Turske za 4.000.000 evra, ali sada je "Mocart Sport" izašao sa konkretnim detaljima transfera, pod šifrom "gotovo".
Elšnik će postati novi fudbaler Trabzonspora, a Zvezda će ipak zaraditi čistih 5.000.000 evra na ime ovog transfera.
Reprezentativac Slovenije na Transfermarketu vredi 8.000.000, ali očigledno su mu cenu "ubile" veoma loše partije u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
On je imao "džentlmenski" dogovor sa Zvezdom da može da ide ako klub ne uđe u elitno takmičenje i crveno-beli su mu izašli u susret, a i zaradili novac.
Zvezda će skoro pa sigurno uskoro prodati napadača Šerifa Endiajea, najavljen je dolazak novog napadača, ali da li će se kupovati i još jedan vezista još nije poznato...
Vladan Milojević će po odlasku Elšnika na raspolaganju imati Krunića, Bađa, Kostova i Šljivića.
