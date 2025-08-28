Fudbal

STIGLA I POTVRDA! Crvena zvezda prodala Elšnika u Trabzon

Новости онлине

28. 08. 2025. u 13:50

Najavili smo danas da će Crvena zvezda prodati slovenačkog vezistu Timija Maksa Elšnika u neimenovani tim iz Turske za 4.000.000 evra, ali sada je "Mocart Sport" izašao sa konkretnim detaljima transfera, pod šifrom "gotovo".

СТИГЛА И ПОТВРДА! Црвена звезда продала Елшника у Трабзон

FOTO: M. Vukadinović

Elšnik će postati novi fudbaler Trabzonspora, a Zvezda će ipak zaraditi čistih 5.000.000 evra na ime ovog transfera.

Reprezentativac Slovenije na Transfermarketu vredi 8.000.000, ali očigledno su mu cenu "ubile" veoma loše partije u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

On je imao "džentlmenski" dogovor sa Zvezdom da može da ide ako klub ne uđe u elitno takmičenje i crveno-beli su mu izašli u susret, a i zaradili novac.

Zvezda će skoro pa sigurno uskoro prodati napadača Šerifa Endiajea, najavljen je dolazak novog napadača, ali da li će se kupovati i još jedan vezista još nije poznato...

Vladan Milojević će po odlasku Elšnika na raspolaganju imati Krunića, Bađa, Kostova i Šljivića.

