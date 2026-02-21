SPREMAN SAM DA DOĐEM NA N1! Vučić: Dosta su lagali narod 10 godina, da njihovi gledaoci čuju istinu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, u okviru posete Borskom i Zaječarskom okrugu, obilaska fabrike hemijske industrije Eliksir Prahovo kod Negotina odgovorio je na pitanje novinara da prokomentariše zašto neće da gostuje na Nova S i N1, a dobijao je poziv.
Predsednik je odgovorio da je pre dve godine jednom odbio poziv, a da jedva čeka da ga pozovu sa N1, ali da misli da se to neće desiti.
- Evo da njihovi gledaoci čuju istinu, dosta su lagali narod 10 godina. Spreman sam da dođem i suočim se sa njima i pitam ih kakve su neistine pričali. Oni zabranjuju svojim ljudima da dođu na televizije. Evo ja ću da dođem, pozovite me, nemojte da me zovete u emisiju u kojoj psujete majku, ali u svaku drugu jedva čekam da dođem i da ukažem na sve neistine u prethodnom periodu - rekao je Vučić.
