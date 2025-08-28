RUSKO-SRPSKI RAT! Legendarni Rus žestoko udario na Srbina
Na pomolu je ozbiljan sukob u ruskom fudbalu!
Stigao je Milorad Mažić na čelo sudijske komisije ruskog fudbala u junu 2023. godine i u prvi mah nije bilo previše kritika na rad proslavljenog srpskog arbitra, ali sada preko puta sebe ima ozbiljnog “neprijatelja”.
Požalio se na suđenje Andrej Aršavin i to iz vrlo bizarnog razloga, jer smatra da se suviše penala dosuđuje za igru rukom.
- Hoću da se obratim Mažiću i da ga pitam da li mu se zaista sviđa rukomet? Jer to se upravo dešava, a svi ćute. Utisak mi je da se polovina penala dosuđuje za igranje rukom. Ne sviđa mi se to. Mnogo je mekano i ne uklapa se u esenciju fudbala”, rekao je Aršavin za “Match TV”.
Legendarni ruski reprezentativac je trenutno u Zenitu, a povod za komentarisanje mu je trijumf CSKA protiv Baltike rezultatom 2:0. Tim iz Moskve je oba gola postigao posle penala, a egzekutor je bio Ivan Obljakov.
