Fudbal

RUSKO-SRPSKI RAT! Legendarni Rus žestoko udario na Srbina

Новости онлине

28. 08. 2025. u 11:19

Na pomolu je ozbiljan sukob u ruskom fudbalu!

РУСКО-СРПСКИ РАТ! Легендарни Рус жестоко ударио на Србина

Foto: EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY

Stigao je Milorad Mažić na čelo sudijske komisije ruskog fudbala u junu 2023. godine i u prvi mah nije bilo previše kritika na rad proslavljenog srpskog arbitra, ali sada preko puta sebe ima ozbiljnog “neprijatelja”.

Požalio se na suđenje Andrej Aršavin i to iz vrlo bizarnog razloga, jer smatra da se suviše penala dosuđuje za igru rukom.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Milorad Mažić foto: M.V.

 

- Hoću da se obratim Mažiću i da ga pitam da li mu se zaista sviđa rukomet? Jer to se upravo dešava, a svi ćute. Utisak mi je da se polovina penala dosuđuje za igranje rukom. Ne sviđa mi se to. Mnogo je mekano i ne uklapa se u esenciju fudbala”, rekao je Aršavin za “Match TV”.

Legendarni ruski reprezentativac je trenutno u Zenitu, a povod za komentarisanje mu je trijumf CSKA protiv Baltike rezultatom 2:0. Tim iz Moskve je oba gola postigao posle penala, a egzekutor je bio Ivan Obljakov.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ACU LUKASA JURIO PRESRETAČ: Bez dozvole, CG table, vozio zaustavnom trakom - 166km/h

ACU LUKASA JURIO PRESRETAČ: Bez dozvole, CG table, vozio zaustavnom trakom - 166km/h