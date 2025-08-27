SKANDAL U BUNDESLIGI! Belingemovi roditelji se sukobili sa Hrvatom, reagovao klub

RODITELjI engleskog fudbalera Džoba Belingema dobili su upozorenje od Borusije Dortmund u telefonskom razgovoru sa Sebastijanom Kelom, sportskim direktorom kluba nakon incidenta ispred svlačionice.

Sukob Belingemovog oca, Marka i sportskog direktora dogodio se nakon remija Borusije i Sent Paulija (3:3) u prvoj utakmici Bundeslige.

Kako prenosi "Bild" Kel je sledeći dan poslao jasnu poruku porodicie Belingem podsetivši da članovi porodice nemaju prava biti u tunelu upozorivši ga da to ne sme da ponovi.

BELINGEM IZAŠAO NA POLUVREMENU U DEBIJU

Spor je nastao na debiju Belingema koji je prešao ovog leta iz Sanderlenda potpisavši petogodišnji ugovor. Njegova zamena na poluvremenu bila je okidač za frustraciju roditelja. Njihov potez iznenadio je čak i igrače koji su bili zbunjeni njihovom prisutnošću u tunelu, gde su čekali Nika Kovača.

Legendarni Lotar Mateus naglasio je nakon meča da "takvi incidenti nemaju mesta u fudbalu".

Nakon što je incident izašao u javnost čelnici DOrtmunda pokušali su da smire situaciju.

- Sve je rešeno. Nema drame. Dobili smo Džoba Belingema jer smo sa porodicom izgradili odnos poverenja tokom godina. Porodica je došla posebno na sinovu prvu utakmicu u Bundesligi i želeli su da se sastanu sa Džobom nakon meča, stajali su u hodniku i imali emotivan razgovor sa sportskim direktorom, što nije problem s obzirom na njihovo odnos - rekli su iz kluba.

