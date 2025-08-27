Fudbal

BIVŠI PARTIZANOV "BOMBARDER" NA NOVOM ZADATKU: Damir Čakar na klupi u Crnoj Gori

Filip Milošević

27. 08. 2025. u 17:59

Loš početak sezone u kotorskom Bokelju doveo je do promene trenera, a na klupu seda Damir Čakar.

БИВШИ ПАРТИЗАНОВ БОМБАРДЕР НА НОВОМ ЗАДАТКУ: Дамир Чакар на клупи у Црној Гори

FOTO: Printskrin

Nekadašnji bombarder Partizana postao je danas novi šef stručnog štaba kotorskog prvoligaša, potvrdio je Bokelj na društvenim mrežama.

Time će Čakar posle duže pauze nastaviti trenersku karijeru, a do sada je samo kratko vodio Novi Pazar.

Trenutno je Bokelj pretposlednji sa tri remija i jednim porazom iz četiri kola.

