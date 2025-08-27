BIVŠI PARTIZANOV "BOMBARDER" NA NOVOM ZADATKU: Damir Čakar na klupi u Crnoj Gori
Loš početak sezone u kotorskom Bokelju doveo je do promene trenera, a na klupu seda Damir Čakar.
Nekadašnji bombarder Partizana postao je danas novi šef stručnog štaba kotorskog prvoligaša, potvrdio je Bokelj na društvenim mrežama.
Time će Čakar posle duže pauze nastaviti trenersku karijeru, a do sada je samo kratko vodio Novi Pazar.
Trenutno je Bokelj pretposlednji sa tri remija i jednim porazom iz četiri kola.
Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu
Preporučujemo
CRNOGORCI NALjUTILI SVETSKOG ŠAMPIONA: Nemačka silna na startu Evrobasketa, ali izgubila Bongu!
27. 08. 2025. u 17:20 >> 17:22
"FAVORITI SMO, ALI TREBA TO I OPRAVDATI..." Saša Obradović o Srbiji na Evrobasketu
27. 08. 2025. u 16:25
FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika juri peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ
BENFIKA i Fenerbahče odlučuju u Lisabonu o plasmanu u grupnu fazu Lige šampiona, nakon što je prvi meč u Istanbulu završen bez golova.
27. 08. 2025. u 07:30
KIPRANI RASPAMETILI CELU SRBIJU: Ovo su uradili navijači Pafosa protiv Crvene zvezde! (VIDEO)
Crvena zvezda nije uspela da se peti put plasira u Ligu šampiona, kiparski Pafos se ispostavio kao nepremostiva prepreka - i to poslednja pred elitno takmičenja, ali navijači tog kluba oduševili su celu Srbiju.
27. 08. 2025. u 15:25
DIPLOMATSKI SKANDAL U EVROPI: Otkriveni agenti, radili za Trampa - poznato šta im je bio plan
DANSKA vlada je opozvala otpravnika poslova SAD u zemlji nakon što su obaveštajne službe tamo otkrile da najmanje tri američka državljanina rade na "operacijama uticaja" na Grenlandu kako bi zemlju udaljili od Danske i približili SAD.
27. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)