ISTORIJA NA JU-ES OPENU: Poljska teniserka Iga Švjontek srušila rekord Monike Seleš

Poljska teniserka Iga Švjontek srušila je danas rekord Monike Seleš star 29 godina pošto je danas na Ju ES openu ostvarila 65. uzastopnu pobedu na otvaranjima turnira pod okriljem Ženske teniske asocijacije (WTA).

FOTO: Tanjug/AP/Christophe Ena

Seleš, bivša jugoslovenska teniserka, ostvarila je 64 uzastopne pobede na otvaranjima WTA turnira (prvo kolo ili drugo ako je bila slobodna u prvom kolu), računajući i grend slemove, u periodu od 1990. do 1996. godine.

Švjontek je danas u prvom kolu Ju Es opena pobedila Kolumbijku Emilijanu Arango rezultatom 2:0 (6:1, 6:2).

Prethodno je Poljakinja poraz u prvom kolu nekog turnira doživela u drugom kolu (bila slobodna u prvom kao nositeljka) Sinsinatija 2021. godine, od Ons Žaber iz Tunisa, a od tad je nanizala 65 pobeda u mečevima prvog kola.

