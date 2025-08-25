Fudbal

SRBI TRLJAJU RUKE! Engleska bez najboljeg igrača protiv "orlova"

Marko Paunić

25. 08. 2025. u 12:57

Fudbaler Arsenala Bukajo Saka odsustvovaće sa terena do četiri nedelje zbog povrede zadnje lože, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

FOTO: AP/Tanjug

Saka će zbog te povrede propustiti utakmicu Premijer lige protiv Liverpula u nedelju, kao i mečeve reprezentacije Engleske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo protiv selekcija Andore (6. septembra) i Srbije (9. septembra).

Engleski napadač je povredu zadobio na utakmici protiv Lidsa, u kojoj je iz igre izašao u 53. minutu.

Saka je postigao 12 ili više golova za Arsenal u svakoj od prethodne četiri sezone, dok je u sezoni 2022/23 bio izabran i u idealan tim Premijer lige.

Utakmicu protiv Liverpula će možda propustiti i kapiten Arsenala Martin Edegor, koji je neizvestan za taj duel zbog povrede ramena.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

 

