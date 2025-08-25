SRBI TRLJAJU RUKE! Engleska bez najboljeg igrača protiv "orlova"
Fudbaler Arsenala Bukajo Saka odsustvovaće sa terena do četiri nedelje zbog povrede zadnje lože, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).
Saka će zbog te povrede propustiti utakmicu Premijer lige protiv Liverpula u nedelju, kao i mečeve reprezentacije Engleske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo protiv selekcija Andore (6. septembra) i Srbije (9. septembra).
Engleski napadač je povredu zadobio na utakmici protiv Lidsa, u kojoj je iz igre izašao u 53. minutu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Saka je postigao 12 ili više golova za Arsenal u svakoj od prethodne četiri sezone, dok je u sezoni 2022/23 bio izabran i u idealan tim Premijer lige.
Utakmicu protiv Liverpula će možda propustiti i kapiten Arsenala Martin Edegor, koji je neizvestan za taj duel zbog povrede ramena.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji
Preporučujemo
ŠOK! Piksi napušta klupu Srbije, stigla ponuda koja se ne odbija
22. 08. 2025. u 12:22
BLEKI JE SVETSKA KLASA: Legendarni fudbalski as nahvalio štopera reprezentacije Srbije
21. 08. 2025. u 16:00
DRAMA NA "SENT DžEJMSIS PARKU": Transfera Aleksandera Isaka baca senku na veliki premijerligaški derbi
DRUGO kolo Premijer lige zatvoriće obračun Njukasla i Liverpula koji ukršatju koplja na "Sent Džejmsis parku" od 21.00.
25. 08. 2025. u 08:55
HRVATSKA ZAPANjENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)
Najnovije vesti iz sveta navijača iznenadile su Hrvatsku.
25. 08. 2025. u 14:10
GLADNI MEDVED NAPRAVIO HAOS: Raskopao grobove na pravoslavnom groblju u potrazi za hranom
NAKON sve češćih slučajeva da medvedi u Crnoj Gori dolaze do naseljenih mesta, gde napadaju pčelinjake i stoku, meštane sela Donji Unač u oblasti Pive iznenadio je medved koji je u potrazi za hranom pokušao da raskopa grobove, javlja Radio-televizija Crne Gore (RTCG).
25. 08. 2025. u 11:24
Komentari (0)