KAKAV OBRT! Dušan Vlahović bacio u rebus čelnike Juventusa, ogalsio se i Hrvat

25. 08. 2025. u 11:25

Fudbaleri Juventusa pobedili su sinoć u Torinu ekipu Parme sa 2:0 u utakmici prvog kola italijanske Serije A.

FOTO: Tanjug/AP/Phelan Ebenhack

U trenucima kada je domaćin imao samo gol prednosti, ali i igrača manje, na scenu je stupio Dušan Vlahović koji je u 84. minutu, samo četiri po ulasku na teren, pogotkom postavio konačan rezultat.

Srpski reprezentativac nalazi se “ni na nebu, ni na zemlji”, već je viđen njegov odlazni transfer, ali trener “bjankonera” Igor Tudor ipak ostavlja mogućnost da Srbin ostane u Torinu.

- Fokusiran je, radio je ono što treba da radi kao fudbaler Juventusa. Imao je savršen pripremni mesec. Hajde da vidimo šta će da se desi ove nedelje, koja je i poslednja u prelaznom roku. Razgovarali smo i nastavićemo da razgovaramo, pa ćemo videti”, kazao je Tudor, koji je potom odgovorio na pitanje da li bi u timu pre video Vlahovića i Randala Kolo-Muanija jer postoji ideja da Juve otkupi ugovor Francuza i vrati ga posle uspešne pozajmice protekle sezone.

- Srećan sam zbog Dušana, dobro on radi, ima ga na terenu, gol je bio prelep.  Ne znam šta će da se desi. Prihvatiću sve. Naravno da sam izneo svoje mišljenje, ali uprava se pita. Ne želim da vam dajem velike naslove. Da se strpimo i vidimo - istakao je trener Juventusa Igor Tudor.

Do kraja prelaznog roka u Italiji ostalo je još manje od nedelju dana, kada ćemo konačno saznati sudbinu bivšeg fudbalera Partizana i Fiorentine.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

 

