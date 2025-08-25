ZVEZDA MOĆNA NA KIPRU! Sjajne vesti za navijače šampiona Srbije
Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević poveo je 24 igrača na meč sa Pafosom, saopštio je danas beogradski klub.
udbaleri Crvene zvezde gostovaće sutra od 21 čas ekipi Pafosa u Limasolu u revaš utakmici plej-ofa za plasman u Ligu šampiona.
Na spisku su: Mateus, Omri Glazer, Ivan Guteša, Jung Vu Seol, Nikola Stanković, Rodrigao, Miloš Veljković, Stefan Leković, Tebo Učena, Veljko Milosavljević, Nair Tiknizjan, Mahmudu Bađo, Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Aleksandar Katai, Šavi Babika, Mirko Ivanić, Felisio Milson, Nemanja Radonjić, Piter Olanjinka, Bruno Duarte, Šerif Endiaje i Marko Arnautović.
Fudbaleri Pafosa su u prvoj utakmici, koja je odigrana 19. avgusta u Beogradu, slavili rezultatom 2:1.
