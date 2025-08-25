Fudbal

DONARUMA PRED TRANSFEROM U PREMIJER LIGU: Engleski velikan blizu dogovora sa Italijanom

Časlav Vuković

25. 08. 2025. u 07:30

MANČESTER siti je izgubio od Totenhema (0:2), a krivac za drugi gol je golman "građana" Džejms Traford. Ipak, engleski klub uskoro bi trebalo da se ozbiljno pojača među stativama.

ДОНАРУМА ПРЕД ТРАНСФЕРОМ У ПРЕМИЈЕР ЛИГУ: Енглески великан близу договора са Италијаном

FOTO: AP

Kako prenosi Fabricio Romano, Đanluiđi Donaruma je dogovorio lične uslove sa ekipom sa "Etihada" i zainteresovan je za prelazak kod Pepa Gvardiole.

Ističe se da su pregovori između Mančester Sitija i PSŽ-a u toku, a cena transfera će biti ispod početnih 50 miliona evra.

Ipak, dogovor i dalje zavisi od odlaska Edersona ovog leta, a Galatasaraj je i dalje zainteresovan za Brazilca.

Podsetimo, Italijan se u petak oprostio od šampiona Francuske i čini se da je njegova naredna stanica Mančester i Premijer liga.

Komentari (0)

Ostavi komentar

