DONARUMA PRED TRANSFEROM U PREMIJER LIGU: Engleski velikan blizu dogovora sa Italijanom

MANČESTER siti je izgubio od Totenhema (0:2), a krivac za drugi gol je golman "građana" Džejms Traford. Ipak, engleski klub uskoro bi trebalo da se ozbiljno pojača među stativama.

Kako prenosi Fabricio Romano, Đanluiđi Donaruma je dogovorio lične uslove sa ekipom sa "Etihada" i zainteresovan je za prelazak kod Pepa Gvardiole.

Ističe se da su pregovori između Mančester Sitija i PSŽ-a u toku, a cena transfera će biti ispod početnih 50 miliona evra.

Ipak, dogovor i dalje zavisi od odlaska Edersona ovog leta, a Galatasaraj je i dalje zainteresovan za Brazilca.

Podsetimo, Italijan se u petak oprostio od šampiona Francuske i čini se da je njegova naredna stanica Mančester i Premijer liga.

