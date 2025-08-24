"POLA SVETA" U NEVERICI: Najnovije vesti iz Amerike su za mnoge neverovatne

Otkako je počeo rat u Ukrajini, najnovije vesti vezane za Rusiju, a da nisu sa samog ratišta, ili, kako to Ruska Federacija zove "prostora na kome se odvija Specijalna vojna operacija", uglavnom se tiču sankcija, ali - sa povratkom Donalda Trampa na mesto presednika Sjedinjenih Američkih Država, te stvari se polako menjaju. O tome svedoče i poslednje informacije iz Vašingtona, gde Tramp najavljuje mogući dolazak prvog čoveka Rusije, Vladimira Putina - i to na spektakl.

Foto: Tomas Ragina / Alamy / Profimedia

Naime, predsednik SAD je istakao da mu je ruski predsednik poslao zajedničku sliku sa samita koji je održan prošle nedelje na Aljasci i nagovestio da bi Putin mogao da prisustvuje Svetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine u Sjedinjenim Ameičkim Državama.



"Verujem da će doći, u zavisnosti od toga šta se bude dešavalo. Možda će doći, a možda i ne, zavisiće od toga kako se razvijaju stvari", rekao je Tramp, prenosi Gardijan.



Prethodno je Tramp najavio da će se žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine održati 5. decembra u Vašingtonu.

"Čast nam je da donesemo ovaj globa

lni događaj, ovu neverovatnu grupu ljudi i ove neverovatne sportiste- najbolje sportiste na svetu - u kulturni centar naše nacije", izjavio je Tramp u Ovalnom kabinetu, uz prisustvo potpredsednika SAD Džej Di Vensa, predsednika FIFA Đanija Infantina i ministarke za nacionalnu bezbednost Kristi Noem.





