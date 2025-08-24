"POLA SVETA" U NEVERICI: Najnovije vesti iz Amerike su za mnoge neverovatne
Otkako je počeo rat u Ukrajini, najnovije vesti vezane za Rusiju, a da nisu sa samog ratišta, ili, kako to Ruska Federacija zove "prostora na kome se odvija Specijalna vojna operacija", uglavnom se tiču sankcija, ali - sa povratkom Donalda Trampa na mesto presednika Sjedinjenih Američkih Država, te stvari se polako menjaju. O tome svedoče i poslednje informacije iz Vašingtona, gde Tramp najavljuje mogući dolazak prvog čoveka Rusije, Vladimira Putina - i to na spektakl.
Naime, predsednik SAD je istakao da mu je ruski predsednik poslao zajedničku sliku sa samita koji je održan prošle nedelje na Aljasci i nagovestio da bi Putin mogao da prisustvuje Svetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine u Sjedinjenim Ameičkim Državama.
"Verujem da će doći, u zavisnosti od toga šta se bude dešavalo. Možda će doći, a možda i ne, zavisiće od toga kako se razvijaju stvari", rekao je Tramp, prenosi Gardijan.
Prethodno je Tramp najavio da će se žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine održati 5. decembra u Vašingtonu.
"Čast nam je da donesemo ovaj globa
lni događaj, ovu neverovatnu grupu ljudi i ove neverovatne sportiste- najbolje sportiste na svetu - u kulturni centar naše nacije", izjavio je Tramp u Ovalnom kabinetu, uz prisustvo potpredsednika SAD Džej Di Vensa, predsednika FIFA Đanija Infantina i ministarke za nacionalnu bezbednost Kristi Noem.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
SITI JE DOMINANTNO IZGLEDAO NA PREMIJERI, ALI: Ako neko zna kako se igra protiv "građana" to su uvek neugodni "pevci"
SUBOTNjI program Premijer lige započeće obračun timova koji nam uvek donesu zanimljivu utakmicu kada se sastanu, Mančester sitija i Totenhema koji se sastaju na "Etihadu" (13.30).
23. 08. 2025. u 07:20
RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova
Marija Šarapova, ruska teniserka, nikada neće zaboraviti ono što je na Vimbldonu uradila 2004. Tada je imala samo 17 godina i osvojila je svoju prvu grend slem titulu. Sada, malo više nego dve decenije kasnije, doživela je još veći teniski uspeh.
24. 08. 2025. u 12:23
ZASTRAŠUJUĆE: Upecao veoma retku ribu - ogromnu! "Živi fosil" iz doba dinosaurusa (FOTO)
JEDAN od najstarijih "preživelih" iz doba kada su svetom hodali dinosaurusi.
23. 08. 2025. u 20:17
Komentari (0)