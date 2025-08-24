Fudbal

"POLA SVETA" U NEVERICI: Najnovije vesti iz Amerike su za mnoge neverovatne

24. 08. 2025. u 12:48

Otkako je počeo rat u Ukrajini, najnovije vesti vezane za Rusiju, a da nisu sa samog ratišta, ili, kako to Ruska Federacija zove "prostora na kome se odvija Specijalna vojna operacija", uglavnom se tiču sankcija, ali - sa povratkom Donalda Trampa na mesto presednika Sjedinjenih Američkih Država, te stvari se polako menjaju. O tome svedoče i poslednje informacije iz Vašingtona, gde Tramp najavljuje mogući dolazak prvog čoveka Rusije, Vladimira Putina - i to na spektakl.

Naime, predsednik SAD je istakao da mu je ruski predsednik poslao zajedničku sliku sa samita koji je održan prošle nedelje na Aljasci i nagovestio da bi Putin mogao da prisustvuje Svetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine u Sjedinjenim Ameičkim Državama.


"Verujem da će doći, u zavisnosti od toga šta se bude dešavalo. Možda će doći, a možda i ne, zavisiće od toga kako se razvijaju stvari", rekao je Tramp, prenosi Gardijan.


Prethodno je Tramp najavio da će se žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine održati 5. decembra u Vašingtonu.
"Čast nam je da donesemo ovaj globa

lni događaj, ovu neverovatnu grupu ljudi i ove neverovatne sportiste- najbolje sportiste na svetu - u kulturni centar naše nacije", izjavio je Tramp u Ovalnom kabinetu, uz prisustvo potpredsednika SAD Džej Di Vensa, predsednika FIFA Đanija Infantina i ministarke za nacionalnu bezbednost Kristi Noem.

Predsednik FIFA, Đani Infantino, poklonio je Trampu prvu kartu za finale Svetskog prvenstva 2026. godine.


Svetsko prvenstvo u fudbalu, koje će biti održano u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, biće prvo do sada sa 48 timova i 104 meča.
 

