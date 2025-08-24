KRAJ! Partizan više ne računa na ovog fudbalera

Partizan je odlučio da napravi rez u igračkom kadru kako bi rasteretio budžet.

Foto: FK Partizan

Francuski fudbaler poreklom iz Konga je u Humsku stigao pre dve godine kao veliko pojačanje, ali nije u potpunosti opravdao očekivanja. Njegova plata predstavlja veliko opterećenje za budžet crno-belih, a doprinos na terenu je mizeran.

Kalulu ima sve manju minutažu. Protiv Radničkog iz Kragujevca je odigrao 13 minuta, a u prvom meču protiv Hibernijana u Humskoj samo četiri, a u naredne tri utakmice nije ulazio u igru.

"Maksbet sport" navodi da Kalulu od starta nije pokazao da želi da sarađuje sa aktuelnim rukovodstvom, ali i da želi da bude deo grupe.

Poređenja radi, Bibras Natho je uradio potpuno suprotno. Odrekao se dela primanja jer zna da je klub u teškoj situaciji, pomirio se sa tim da će mu minutaža biti redukovana i spreman je da u svakom trenutku pomogne mladim momcima oko sebe da se izgrade kao fudbaleri i ličnosti.

Uprava Partizana se nada da će Kalulu pronaći novi klub. Veruju u Humskoj da bi u naredne dve nedelje u dogovoru sa njegovim zastupnicima da pronađu rešenje kojim će svi biti zadovoljni.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“