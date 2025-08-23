Fudbal

VOJVODINA "LAKO" PROTIV TSC-A: "Lale" pitanje pobednika rešile još u prvom poluvremenu

Filip Milošević

23. 08. 2025. u 23:15

Fudbaleri Vojvodine savladali su večeras TSC rezultatom 2:0 u utakmici šestog kola Superlige Srbije.

ВОЈВОДИНА ЛАКО ПРОТИВ ТСЦ-А: Лале питање победника решиле још у првом полувремену

FOTO: FSS

Strelci za Novosađane, koji su preuzeli prvo mesto na tabeli sa 13 bodova, bili su Milutin Vidosavljević u 27. sekundu i Jusuf Bamidele u 21. minutu.

Prethodno, OFK Beograd i Mladost su remizirali 1:1.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Gosti iz Lučana poveli su u Staroj Pazovi golom Nemanje Milojevića u 18, a izjednačio je Diogo Bezera u 38. minutu.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu