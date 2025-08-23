VOJVODINA "LAKO" PROTIV TSC-A: "Lale" pitanje pobednika rešile još u prvom poluvremenu
Fudbaleri Vojvodine savladali su večeras TSC rezultatom 2:0 u utakmici šestog kola Superlige Srbije.
Strelci za Novosađane, koji su preuzeli prvo mesto na tabeli sa 13 bodova, bili su Milutin Vidosavljević u 27. sekundu i Jusuf Bamidele u 21. minutu.
Prethodno, OFK Beograd i Mladost su remizirali 1:1.
Gosti iz Lučana poveli su u Staroj Pazovi golom Nemanje Milojevića u 18, a izjednačio je Diogo Bezera u 38. minutu.
23. 08. 2025. u 07:20
