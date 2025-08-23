Fudbal

RUSI TERAJU SRBINA: Zbog novog pravila odriču se Saše

Александар Илић
Aleksandar Ilić

23. 08. 2025. u 10:33

Ruski klub spreman je da se odrekne Srbina kog je platio 1.300.000 evra.

РУСИ ТЕРАЈУ СРБИНА: Због новог правила одричу се Саше

Foto: Piksabej

Saša Zđelar nalazi se na izlaznim vratima Zenita iz Sankt Peterburga, pišu tamošnji mediji. 

Nakon šest meseci u redovima "plavih" koji su ga moskovskom CSKA platili 1.300.000 evra, Zđelar će otići u novu sredinu pošto klub ne računa na njega.

FOTO: Profimedia

Napominje se da se razlozi prodaje kriju u sve češćim glasinama o pooštravanju ograničenja za inostrane igrače u Premijer ligi Rusije.

Kao naredna destinacija za bivšeg fudbalera Partizana pominje se Turska.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu