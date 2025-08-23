RUSI TERAJU SRBINA: Zbog novog pravila odriču se Saše
Ruski klub spreman je da se odrekne Srbina kog je platio 1.300.000 evra.
Saša Zđelar nalazi se na izlaznim vratima Zenita iz Sankt Peterburga, pišu tamošnji mediji.
Nakon šest meseci u redovima "plavih" koji su ga moskovskom CSKA platili 1.300.000 evra, Zđelar će otići u novu sredinu pošto klub ne računa na njega.
Napominje se da se razlozi prodaje kriju u sve češćim glasinama o pooštravanju ograničenja za inostrane igrače u Premijer ligi Rusije.
Kao naredna destinacija za bivšeg fudbalera Partizana pominje se Turska.
